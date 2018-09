Côte d'Ivoire : Arrestation de Koua Justin, Dahi Nestor menace le pouvoir

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après le président de la JPDCI Rurale, c’est Koua Justin qui vient d’être arrêté après le meeting de la plateforme EDS du samedi dernier, à Anono. Son adjoint, Dahi Nestor, appelle à des manifestations si le leader de la jeunesse de l'opposition n'est pas libéré dans 24 heures.

Dahi Nestor mobilise pour la libération de Koua Justin

Le ton est monté d’un cran après le meeting organisé, ce samedi 15 septembre 2018, à Anono dans la commune de Cocody, par la plateforme de l’opposition "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" (EDS). Lors de cette rencontre à laquelle a participé l’ancienne première dame Simone Gbagbo, le pouvoir d’Abidjan a été vertement critiqué par ces militants de l’opposition radicale.

Innocent Yao, président de la JPDCI Rurale a indiqué dans son intervention que « le mal de la Côte, c’est le Président Alassane Ouattara ». Ces propos du leader d’un démembrement de la jeunesse du parti dirigé par Henri Konan Bédié lui ont valu son interpellation à la Préfecture de police d’Abidjan.

L’on apprend également que Koua Justin a été interpellé, jeudi soir, par le préfet de police. Après plusieurs heures d'audition à la préfecture de police, le 1er Secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien (FPI), porte-parole du parti et président de la JEDS, sera présenté à un juge, ce vendredi.

Dahi Nestor, son adjoint et porte-parole de JEDS vient de lancer un ultimatum aux autorités ivoiriennes pour la libération de Justin Koua, faute de quoi, il menace de lancer un mot d'ordre à ses partisans.

Le Communiqué produit par Dahi Nestor

Justin Koua, 1er Sga du FPI, Porte-Parole du Parti et Président de la JEDS a été enlevé hier jeudi par la soldatesque du régime. Il nous revient qu’il serait détenu à la Préfecture de Police. J’invite en ma qualité de 1er Vice-Président de la JEDS et Porte-Parole, toutes les structures à se tenir mobilisées et prêtes à répondre au mot d’ordre qui sera donné. Car pour nous, si dans les 24 h qui suivent, le Président Koua Justin n’est pas libéré, le gouvernement sera responsable des débordements qui vont s’en suivre.