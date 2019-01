Côte d'Ivoire : La CPI se prononce sur la libération de Laurent Gbagbo, ce mardi

Les lignes sont visiblement en train de bouger au niveau de la CPI. Ce mardi 15 janvier, une audience publique se tiendra devant cette cour pour se prononcer sur l'abandon des charges contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Laurent Gbagbo et Blé Goudé bientôt libres ?

Après la vacance judiciaire à la Cour pénéle internationale (CPI), le juge-président Cuno Tarfusser et ses deux collègues, notamment Olga Herrera Carbucci et Geoffrey Henderson, ont une nouvelle audience pour ce mardi 15 janvier 2019 dans l'affaire du procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette audience qui se veut publique se prononcera sur l'abandon des charges et la liberté provisoire des deux accusés ivoiriens.