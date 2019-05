People : Une fille d'Alpha Blondy révèle la supercherie de son mariage coutumier

Suite à une publication faites sur la page facebook du célèbre artiste reggae Alpha Blondy le dimanche 20 avril 2019, et ralayée par plusieurs médias ivoiriens qui annoncaient le marriage coutumier d'Alpha Blondy avec la Tunisienne Aelyssa Darragi, une fille de la super star de reggae est montée au créneau pour sortir des vérités sur la relation de leur père et sa nouvelle compagne.

Mariage d'Alpha Blondy, les grosses révélations de la fille de Jagger

"Mon père ne s’est jamais marié à cette fille. C’est une manipulatrice qui veut induire tout le monde en erreur. Le dimanche de Pâques où la photo a été publiée, il n’était même pas à Abidjan, mais plutôt en France où il a chanté au "Lorient Festival Insolent". En plus de cela, il est très attaché à la tradition africaine, donc il ne peut jamais accepter que son épouse se présente à ses parents avec une tenue qui la présente dans cet état, sachant qu’en Afrique, on ne dote pas une femme enceinte. C’est elle qui gère la page Alpha Blondy officiel qu’elle-même a créé. Donc c’est elle-même qui a fait cette publication et non Alpha Blondy" a révélé une fille d'Alpha Blondy à un site ivoirien d'informations qui n'a pas devoilé le nom de cette dernière.

Le média a également révélé que des commentaires de deux filles d’Alpha Blondy que sont Soukeina Koné et Sandra Runstadler sur la publication du 20 avril, ont été supprimés pour éviter que le monde entier découvre la vérité sur cette affaire. Des captures d’écran des commentaires supprimés par la nouvelle compagne de Seydou Koné nous ont même été dévoilées par la fille de l'artiste.

"Aelyssa Darragi est venue comme animatrice à la radio Alpha Blondy FM. Elle l’a séduit. Et c’est là que tout le calvaire a commencé. Elle a fait chasser l’épouse d’Alpha, Ran Young Hong-Koné, sans un sou, alors même que le divorce d'avec lui n'a jamais été annoncé. Aujourd’hui, il ne parle plus à ses enfants parce qu’elle est toujours et partout avec lui. Elle s’est transformée en manager et impressario, donc a accès à tous ses canaux de communication où elle écrit ce qu’elle veut et non ce qui est. Et avec cette grossesse qu’elle exhibe, j’ai l’impression qu’elle veut le couper de tout le monde pour mieux le manipuler. Nous craignons pour sa vie", a ajouté la fille de l'artiste.