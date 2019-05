Titrologie : Revue de presse de Côte d'Ivoire du 9 mai 2019

La titrologie de ce jeudi 9 mai 2019 fait la part belle à la politique. Dans les publications de ce jour, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Affi N'Guessan se disputent la Une.

Titrologie, Soro parle aux gendarmes

Au cours d'un meeting à Niakara, Guillaume Soro s'est adressé aux gendarmes ivoiriens. Le sujet est abordé par L'Inter, qui titre : "Soro envoie un message à la gendarmerie". Ce confrère aborde également le sujet des concours, la vente des place et la grève. "Le ministre de la Fonction publique déballe tout", publie le quotidien.

À la Une de Notre Voie, Tapé Do, ex-PCA de la Bourse du café cacao, se déchaîne : "Il y a trop de menteurs dans notre pays". L'Église catholique est en deuil, nous apprend le journal qui annonce le décès de l'évêque Antoine Koné.

Dans la titrologie de ce jour, nous retrouvons la réforme du droit des successions. La Gazette, revient sur "ce que la nouvelle loi apporte aux femmes".

La situation de Laurent Gbagbo en Belgique a fait le chou gras de la presse ces derniers jours. Le Temps, confirme qu'il n'y a "aucun problème de renouvellement de visa pour Gbagbo". Ce journal bleu s'attarde sur "les injonctions de l'ONU à Ouattara" lors du "passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel".

La rencontre entre le PDCI et Laurent Gbagbo occupe la titrologie de LG Infos, et parle des "grands enjeux de la rencontre de Bruxelles". Notre confrère nous éclaire également sur le passage d'Ahoussou Jeannot au Conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le quotidien lève un coin du voile sur "ce qui s'est passé entre Ouattara et Ahoussou".

Le journal Le Patriote, annonce "plus de 10 000 nouveaux membres" au RHDP dans la mise en place des organes centraux. Dans sa livraison de ce jour, ce média proche du pouvoir plonge dans l'univers "des fonctionnaires qui vivent dans la dette permanente" sous la pression des usuriers.

Le décès de l'évêque Antoine Koné barre la Une de Le Sursaut, notamment ses deux homélies "qui ont mis mal à l'aise hommes politiques et religieux". Pour sa part, Générations Nouvelles, s'intéresse à l'affaire de la "pompe hydraulique démontée après le passage de guillaume Soro à Dabakala. "Le ministre tremble et avoue...", rapporte le journal fidèle à l'ancien président de l'Assemblée nationale.

Pour le journal L'Expression, depuis son départ de l'Assemblée nationale, Soro "se balade au Nord". Il nous fait savoir que les conclusions des enquêtes de l'affaire riz avarié seront livrées le 15 mai 2019.

Selon Soir Infos, après la rencontre Gbagbo et PDCI, le parti septuagénaire "porte un sérieux coup à Affi N'Guessan". Notre confrère révèle que "les enseignants annoncent la reprise de la grève" après une suspension d'un mois.

Le Quotidien d'Abidjan, rapporte les propos de Konan Kouadio Bertin qui affirme que "seul le retour de Gbagbo peut essuyer les larmes des Ivoiriens".