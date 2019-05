Côte d'Ivoire: De graves accusations portées contre le régime Ouattara

Soumahoro Mamery, ex-responsable du Rassemblement des républicains (RDR) et proche de Guillaume Soro s'en est violemment pris au chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara et au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Les graves accusations de Soumahoro Mamery contre Ouattara

La guerre pour le contrôle du nord ivoirien en marge de la présidentielle de 2020 fait rage entre le camp Soro et celui du président Alassane Ouattara. Dans les deux camps, aucune occasion n'est ratée pour lancer des piques à son rival dans l'espoir de destabiliser son adversaire dans cette région reconnue comme le bastion du RHDP. Soumahoro Maméry, l'un des lieutenants de l'ancien président de l'Assemblée nationale n'y est pas allé du dos de la cuillère pour faire porter le chapeau du retard économique accusé par le septentrion Ivoirien au président Ouattara. " Ne nous voilons pas la face. Finie l'euphorie des années 90 et 2000-2010. Aujourd'hui on a tous vu. On a tous entendu. Ouattara a trahi le Nord. Ouattara a livré le nord à la vindicte populaire. Il ne fait plus bon vivre d'être nordiste'' , a-t-il accusé le Chef de l'Etat.

A l'écouter, la grande confiance des populations de cette région du pays, placée en la personne de l'ex-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), s'est muée en désillusion, tant la misère a atteint une proportion déconcertante dans les menages. "Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre c'est la misère total. Ça pleure dans nos villages. Ça pleure partout. On ne s'attendait pas à une telle catastrophe" s'exclame-t-il. Avant d'attirer la lanterme sur le niveau chaotique de la situation sécuritaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. "Au nord les coupeurs de route sont les rois. Nos parents sont victimes d'agressions à tout instant", a-t-il déploré.

M.Soumahoré s'est également attaqué à la gestion du procéssus de réconcilaition sous le régime Ouattara. Sur ce terrain, le collborateur de l'honorable Soro Kanigui au sein du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), un mouvement politique proche de Guillaume Soro, croit savoir que Ouattara aura fait pire que ses prédécesseurs. "Nous disions que nous étions victimes d'exclusion. Ouattara a fait pire. Non seulement il a exclu tous les ivoiriens du sud mais aussi ceux du nord qui ne partagent pas sa vision. Il n'a pas pu réconcilier le peuple, au contraire il a agrandi le fossé", a-t-il indiqué.

Pour rappel, la tension est montée d'un cran entre le camp Guillaume Soro et celui du Chef de l'Etat Ivoirien après que Guillaume Soro ai été contraint à libérer le ''tabouret'' de l'Assemblée nationale.