Côte d'Ivoire : KKB lance une importante mission diplomatique

Dans sa volonté de mobiliser toutes les forces vives de la nation en vue d'une réconciliation retrouvée en Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a été réçu, mercredi 15 mai 2019, à Paris par l'ancien chef d'Etat Sénégalais, Abdou Diouf par ailleurs ex-sécrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

KKB et Abdou Diouf, ex-sécrétaire général de l'OIF, se sont parlé

L'ex-président des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), Kouadio Konan Bertin dit KKB s'est érigé depuis peu en apôtre pour le retour de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'ancien député de Port-bouët multiplie les rencontres auprès des personnalités locales et extérieures pour partager son message de paix en vue d'un retour à la cohésion sociale et au vivre ensemble entre Ivoiriens.

Après Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Amadou Gon Couibaly et bien d'autres chefs de communautés réligieuses et ethniques, ce pur produit du PDCI-RDA met désormais le cap sur l'extérieur où il envisage de rencontrer des cadres de l'extérieur dont l'appui pourrait insuffler une dynamique au procéssus de réconciliation nationale qui peine à décoller en Côte d'Ivoire.

Mercredi 15 mai à Paris, Kouadio Konan Bertin dit KKB a été réçu en audience à Paris par son excellence Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, également ex-sécrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il était accompagné lors de cette mission par l'honorable Amoin Arsène, député de Bocanda, maître Behira, et M.zahui Gervais. «J'ai décidé de m'investir encore plus dans le processus de réconciliation vraie et de paix dans mon pays. J'ai foi en ce que la paix reviendra dans le pays de Félix Houphouët Boigny», a confié l'honorable KKB à sa sortie d'audience.

L'ancien député de la commune balnéaire de Port-bouët reste tout de même conscient que son engagement en faveur de la paix ne sera pas une tâche aisée. Toutefois, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015, promet de se donner tous les moyens necessaires pour y parvenir. «Avec la foi, on peut déplacer des montagnes, et je me donnerai les monyens d'y arriver cela passe par la mobilisation de toutes les forces vives au plan local comme à l'extérieur», a-t-il confié.