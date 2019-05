Côte d'Ivoire : Alliance PDCI-FPI, le "oui, mais..." de Gbagbo à Bédié

Une alliance entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est envisageable dans cette recomposition du paysage politique ivoirien. Mais le fondateur du FPI avance avec prudence dans ses nouvelles relations avec le président du PDCI.

La cour de Bédié à Gbagbo pour contrer Ouattara

L'élection présidentielle de 2020 avance à grandes enjambées, et tous les partis politiques ivoiriens sont conscients qu'aucun d'entre eux ne peut gagner, tout seul, ces élections. Aussi, Henri Konan Bédié, après son divorce d'avec Alassane Ouattara, s'est tourné vers le Front populaire ivoirien (FPI). Tout d'abord avec la tendance dirigée par Pascal Affi N'Guessan, puis vers cette pilotée par Laurent Gbagbo lui-même.

Et pour donner forme à cette alliance, le président du parti septuagénaire a envoyé son Secrétaire exécutif, Maurice Kakou Guikahué, rencontrer l'ancien président ivoirien dans sa résidence de Bruxelles. Et ce, après plusieurs tractations entre les deux parties.

Les premières discussions semblent avoir abouti sur un accord préalable entre le parti de Gbagbo et celui de Bédié, d'autant plus que le dernier cité reconnaît la pleine et entière légitimité du premier. Aussi, en dépit de quelques réticences des cadres du FPI, notamment le Pr Sébastien Dano Djédjé qui rappelle au PDCI que le FPI a déjà une alliance, Ensemble pour la démocratie et la solidarité (EDS), le Woody de Mama ne semble pas être totalement opposé à s'allier au Sphinx de Daoukro pour "déboulonner" ADO solutions. Les échanges se poursuivent donc entre les partisans de Gbagbo et ceux de Bédié pour donner une forme et du contenu à leur alliance, qualifiée de "non idéologique" par Bédié. Quoique Laurent Gbagbo reste totalement prudent quant à s'engager dans cette union "patriotique".

Pour le scrutin présidentiel de 2020, le RHDP unifié pourrait donc avoir fort à faire avec cette alliance PDCI-FPI et autres partis d'opposition qui se profile à l'horizon. Le jeu politique est par conséquent loin d'être "bouclé" ou "géré" en 2020.