Amina de Koumassi, une autre ''révélation'' du Couper-Décaler qui enflamme la toile

Des photos et vidéos d'une jeune fille pratiquement denudée ont enflammé la toile depuis ce mardi. Elle se fait appeler Amina de Koumassi.

Amina de Koumassi crée le buzz sur les réseaux soxiaux

Maria Mobil, la top model dans le clip du titre ''Amina'' de la star montante du Couper-Décaler, Ariel Sheney, a certainement de nombreuses admiratrices en Côte d'Ivoire, à l'instar de la jeune fille dénommée ''Amina de Koumassi'' qui a parfaitement copié le style de la Bimbo togolaise, et dont les photos et vidéos enflamment la toile depuis ce mardi. Sortie de nulle part, la jeune fille ivoirienne, qui a été aperçue dans un lieu de loisirs dans une tenue très legère laissant entrevoir sa féminité, a donc braqué tous les projecteurs sur sa personne.

Les images d'Amina de Koumassi ont sucité de nombreux commentaires sur la toile. Certains internautes pointent du doigt les faiseurs de Couper-Décaler qui selon eux, sont en train de conduire allègrement la jeunesse ivoirienne vers la dépravation des moeurs, d'autant plus que l'un des précurseurs de ce mouvement, Abou Nidal, avait reconnut devant les médias '' qu'à un certain moment, le Couper-décaler a perverti la jeunesse ivoirienne''

De son côté Amina de Koumassi se sent déjà bien dans sa nouvelle vie de ''star'' et s'est même permis de mettre en garde ses détracteus dans une autre vidéo diffusée sur la toile. "Façon vous me voyez calme là , laissez-moi comme ça , sinon si pour moi pète là, c'est pas bon hein", a-t-elle prévenu, avant d'exécuter un pas de Twerk.