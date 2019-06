Automobile : Michellin présente le pneu sans air et increvable.

Le géant de la pneumatique Michellin, a présenté ce mercredi 05 juin, le prototype du pneu sans air et increvable. C'était à l'occasion du Sommet Mondiale de la Mobilité Durable "Moovin On", qui a lieu au Canada, à montreal du 04 au 06 juin 2019. Baptisé Uptis, ce pneu sera commercialisé d'ici à 2024.

Le pneu increvable, une belle innovation

Le pneu increvable devient une réalité. Le nouveau CEO de Michelin, Florent Menegaux, a dévoilé Uptis, le prototype d’un pneu sans air et increvable. Michelin compte mettre le pneu sur le marché dans 5 ans, c'est-à-dire en 2024. Les caractéristiques de qualité, de confort et d’efficacité tant routière qu’énergétique (résistance au roulement) ne sont pas dégradées par rapport à un pneu traditionnel « tubeless », insiste le Ceo de Michelin.

Le groupe Michelin a toujours eu le désir de produire ce genre de pneu. Cette innovation a cette fois, tapé dans l'œil du groupe GM (General Motors) qui decide de s'associer avec l'entreprise française. Le constructeur a déjà testé avec succès ce pneu sur sa voiture électrique Bolt EV et il envisage maintenant un test de plus grande envergure, rapporte le site Minuteautomobile.com.

C'est à juste titre puisque les avantages d’un pneu sans air sont nombreux. Outre le fait qu’il soit increvable (confort pour l'utilisateur), le nouveau pneu de Michelin n'a pas besoin d'être regonflé. Ce qui a pour effet d'augmenter considérablement la longévité du pneu. Le groupe n'a toutefois pas encore dévoilé le prix de ce nouveau bijoux.

Le geant Michelin est un fabricant de pneumatiques français. Ses produits sont destinés à tous types de véhicules : automobiles, camions, deux roues, avions, engins de génie civil et agricoles. L'entreprise, multinationale française, est implantée industriellement dans 17 pays et emploie 111 700 personnes. Avec 13,7 % du marché, Michelin est le second fabricant mondial de pneumatiques (derrière le japonais Bridgestone).