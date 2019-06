Can 2019: Seré Dié recadre le Magnific et interpelle les Ivoiriens

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le milieu de terrain des Eléphants de Côte d'Ivoire, Séré Dié, n'est pas du tout content de l'humoriste Le Magnic qui a récemment devoilé un morceau pour critiquer la non sélection de Gervinho à la Can 2019.

La sélection ivoirienne se prépare activement pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 qui débutera le 21 juin prochain en Egypte. Les joueurs retenus pour prendre part à cette compétition sont desormais connus. Kamara Ibrahim a decidé de faire confiance à plusieurs jeunes joueurs, se privant ainsi de certains cadres dont Yao Kouassi Gervais dit Gervinho.

Cette non sélection de l'attaquant de Parme a fait grand bruit, et plusieurs voix se sont levées pour exprimer leur mécontentement face à ce choix du selectionneur. Notamment l'humoriste ivoirien, Le Magnific qui a devoilé vendredi dernier un morceau dans lequel il s'étale longuement sur la non convacation de l'ancien dribleur d'Arsenal, ainsi que les départs par la petite porte de Didier Drogba, Yaya Touré ou encore Salomon Kalou et Didier Zokora Maestro.

Cette sortie de l'humoriste ivoirien a été prise d'un très mauvais oeil par Séré Dié Geoffroy (35 ans), le joueur le plus agé du groupe de Kamara Ibrahim. Dans une video diffusée sur les réseaux sociaux dans la soirée de samedi, le milieu de terrain de Neuchatel Xamax Fcs en Suisse, a dit sa part de verité à l'humoriste.

''J'ai l'impression que c'est quand la Can approche que tu es inspiré pour chanter. Arrête moi tes bêtises. Je pense que si ton frêre jouait en équipe nationale, tu n'allais pas faire ça, mais quand on se verra je te le dirai en face...Quand nous sommes en regroupement à Abidjan, vous venez à l'hotel pour quemander de l'argent, on vous donne, mais quand il y a des polémiques autour de l'equipe nationale, au lieu de calmer les tensions, c'est vous qui venez empirer les choses. Un artiste ne vient pas mettre de l'huile sur le feu, sois un peu intelligent, ce n'est partout qu'on joue la comédie '', a déclaré Séré Dié .

Par ailleurs le champion d'Afrique 2015, a également salué les joueurs non selectionnés paticulièrement Gervinho avant d'exhorter les ivoiriens à être un peu plus indulgents avec les jeunes joueurs selectionnés par Kamara Ibrahim, car selon lui, les nombreuses injures proférées à leur endroit, peuvent influer négativemeent sur leur état d'esprit''.

Dans l'équipe, il y a de nombreux joueurs qui font de belles prestations en club et même à l'entrainement, mais une fois qu'ils enfilent le maillot de la Côte d'Ivoire, ils ont peur parce vous les insultez tout le temps. S'il vous plait, arrêtez. Nous partons en guerre, et nous avons besoin de votre soutien'', a affirme Séré Dié.