Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 21 juin 2019

La titrologie ou revue de presse ivoirienne de ce vendredi 21 juin 2019 est aux couleurs de la CAN qui débute aujourd'hui en Egypte. Mais la vie politique est largement traitée par les journaux.

Titrologie, CAN et politique au menu

"La chasse aux Lions Indomptables est ouverte", annonce Super Sport, dans sa parution de ce vendredi 21 juin 2019. Ceci pour dire que la Coupe d'Afrique des nations débute ce jour. LG Infos, croit savoir "pourquoi l'arrivée de Bédié à Abidjan fait trembler le régime". Pour ce journal, l'ouverture de la CAN marque "l'heure de vérité pour la CAF et l'Egypte".

L' organisation de la 45e Assemblée générale de l' APF à Abidjan est "(presque) bouclé !", selon Le Patriote, qui apprend qu' Alassane Ouattara et Macky Sall ont signé cinq accords de coopération. Le Quotidien d' Abidjan, livre dans sa titrologie un "document explosif qui enfonce le régime" dans l'affaire de l' orpaillage clandestin. Ce journal de l'opposition écrit aussi : "Bamba Moriféré sans pitié pour Ouattara".

L'opposition ivoirienne annonce des actions. Dans les colonnes de Soir Info, Affoussiata Bamba Lamine déclare : "C'est soit le chaos, soit la renaissance de la Côte d'Ivoire." Le Rassemblement, confirme l'élection d' Amédé Kouakou au poste de président de l'Association des cadres RHDP du Centre.

Pour son numéro de ce jour, La Gazette, revient sur la visite de Macky Sall à Abidjan, tout en affirmant que "Gon 1er répond à l'opposition sur la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). À la Une de Le Sursaut, "Mamadou Koulibaly révèle des fraudes au BEPC".

Pour sa part, Générations Nouvelles, souligne que face à la "tension autour de la 45e Assemblée générale" de l' APF, la justice ivoirienne a été saisie. A la couverture de L' Inter, Soro Guillaume pourquoi il a saisi ses avocats dans la bataille de l' APF.

Le Jour Plus, met en lumière les propositions des partis politiques et des organisations de la société civile pour la composition de la CEI. Notre Voie, publie que "68 % des demandeurs d'asile sont des Ivoiriens". Soro se lâche à la Une de Le Temps, et lance : "On ne peut plus accepter la dictature."

L' Expression, se fait l'echo de Sidi Touré, qui demande aux chefs de communauté de Bouaké de ne pas se laisser diviser par les hommes politiques. "Bédié parle samedi et jeudi", titre Le Nouveau Réveil, proche du PDCI. À en croire Le Mandat, plusieurs opportunités d'emploi sont offertes dans les secteurs de l'hôtellerie et de la cimenterie.