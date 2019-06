Côte d' Ivoire : Cartes d' identité, la date d' expiration bientôt projetée

En Côte d' Ivoire, la majorité des cartes d' identité sont arrivées à expiration. En attendant le début des opérations de renouvellement, les autorités ivoiriennes ont décidé de prendre les mesures nécessaires.

Les cartes d' identité sont arrivées à expiration

Au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 26 juin 2019, le gouvernement a annoncé qu'un décret sera pris afin de projeter la date d' expiration des cartes d' identité nationale des Ivoiriens dont les pièces arrivent à expiration.

Dans le cadre l'opération de renouvellement des cartes d' identité nationale, les autorités ivoiriennes ont porté leur choix sur la société SEMLEX. L' annonce avait été faite lors du Conseil des ministres du 10 avril 2019. "Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l’exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au Gros entretien renouvellement (GER) du Registre national des personnes physiques (RNPP) conclu le 8 avril 2019 avec la société SEMLEX Côte d’Ivoire", a déclaré Sidi Touré Tiémoko, porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement précisait que "le processus de mise en place des solutions qui composent le RNPP s’étalera sur deux (2) ans avec une priorité pour la solution devant permettre la production des Cartes nationales d’ Identité (CNI). Le système est dimensionné pour produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat, dont 12 millions pendant les deux (2) premières années, afin de satisfaire aux besoins de renouvellement des CNI venant à expiration à compter de juin 2019".

Le mercredi 22 mai 2019, le gouvernement ivoirien a fait savoir que l' Office national d' identification (ONI) était dissout et cédait la place à un nouvel organisme dénommé Office national de l' état civil et l' identification (ONECI). Comme l'a confirmé Sidi Touré Tiémoko, les deux écrits pris en Conseil des ministres dans ce sens intervenaient "dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d' identification et de l' immigration. Ils concourent à accélérer le processus d' opérationnalisation du registre national des personnes physiques".