Affaire "Eric Bailly menace Eunice Zunon": Toute la vérité

Après avoir supprimé la vidéo dans laquelle elle s'est attaquée à l'épouse d'Eric Bailly, Eunice Zunon a dévoilé les raisons de la suppression de la vidéo.

La réaction d'Eunice Zunon après avoir été lynchée sur les réseaux sociaux

La web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon a publié ce mercredi, une vidéo dans laquelle, elle s'est étalée sur la transformation de la peau de la belle Vanessa, l'épouse de l'international ivoirien évoluant à Manchester United, Eric Bailly. En effet, Eunice Zunon reprochait à la dulcinée du footballeur ivoirien d'être passée d'un teint naturel noir à un teint clair, voire une peau blanche. Une vidéo qui après avoir fait le tour des réseaux sociaux, a été supprimée quelques heures plus tard. La raison invoquée par certains médias, Eunice Zunon aurait réçu des appels provenant des avocats du couple Baïlly qui lui ont ordonné de supprimer la vidéo.

Une information démentie par la jeune comédienne ivoirienne qui dit avoir supprimé cette vidéo parce qu'elle a été mal interpretée par la majorité des internautes et non pas parce qu’elle a reçu des menaces de qui que ce soit. «Mes guerriers de Instagram, dites-moi que vous n’êtes pas aussi dans cette hypocrisie. En voulant me lancer des pierres. Si j’ai fait supprimer cette vidéo, c’est juste parce que les pages ont commencé à mal traduire l’information et non parce qu’on m’aurait menacée. Svp », a publié Eunice Zunon sur son compte Instagram.

Notons que ce n'est pas la première fois qu'Eunice Zunon est prise à partie sur la toile pour ses vidéos. Elle a réçu plusieurs menaces du boss de la Yorogang, de Debordo Leekunfa, de Maty Dollar qui n'ont pas apprecié le fait que leurs noms soient cités dans ses vidéos. Mais cela n'a pas ébranlé les ardeurs de cette dernière qui voit, jour après jour, le nombre de ses followers sur les réseaux sociaux, s'accroître.