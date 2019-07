Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 5 juillet 2019

Ce vendredi 5 juillet 2019, la titrologie est marquée par la réforme de la CEI (Commission électorale indépendante). La presse ivoirienne annonce que l'opposition se prépare à mener des actions.

Titrologie, la réforme de la CEI divise pouvoir-opposition

L'actualité politique ivoirienne est fortement dominée par la question de la réforme de la CEI. Soir Info, donne le ton en affirmant qu'à-propos de la recomposition de la CEI et des cartes nationales d'identité, "des partis politiques annoncent des actions d'envergure". Dans la même veine, Le Sursaut, écrit que "l'opposition crie à l'arnarque". Notre Voie, fait savoir que "le FPI et l'AFD disent non" à la "nouvelle CEI du régime Ouattara".

À la Une de Le Temps, Maurice Kakou Guikahué "répond au gouvernement" au sujet de la présidentielle de 2020 et le refus de réformer en profondeur la CEI. Dans sa titrologie, Générations Nouvelles, publie que l'opposition prépare "un giga meeting pour une CEI équilibrée, CNI gratuite, respect des textes de l' APF". Yasmina Ouégnin se déchaîne dans les colonnes de L' Inter, et lance : "Trop, c'est trop".

Pour sa parution de ce vendredi 5 juillet 2019, Le Mandat, donne des conseils pour "vite percevoir sa pension". La Gazette, nous apprend que les postes à péages seront bientôt ouverts sur la route de l' Est. Le Rassemblement, accorde sa Une au député Abel Djohoré, selon qui "la politique, c'est l'art de la roublardise pour certains".

Le Quotidien d' Abidjan, rapporte qu' Abou Cissé, en colère, "crache ses 4 vérités" par rapport à la situation socio-politique ivoirienne. Le Jour Plus, soutient qu' Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux de construction d'un parc urbain de 96 milliards de francs CFA sur le site de la décharge d' Akouédo. Selon L' Intelligent d' Abidjan, qui cite le Premier ministre ivoirien, "Akouédo ne répondait plus aux conditions environnementales".

LG Infos, offre sa lucarne à Assoa Adou, qui explique tout, sans tabou, sur le FPI, la présidentielle, Gbagbo, Bédié et le RHDP. "Soro Guillaume condamné par la justice française", affiche L' Essor ivoirien, qui ajoute que l'ex-président de l' Assemblée nationale devra payer une amende de 3 000 euros. L' Expression, révèle "la vérité qui rattrape Bédié et l'opposition" au sujet d'une "prétendue chasse aux sorcières".

La Côte d' Ivoire affronte le Mali ce vendredi dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2019. Super Sport, croit que "les choses sérieuses commencent aujoud'hui" pour les Éléphants.