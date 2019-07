CAN 2019 : Le Nigeria se paie le champion en titre

Les Super Eagles du Nigeria ont remporté le choc les opposant aux Lions indomprables du Cameroun (3-2). Les Nigérians sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2019.

Le Nigeria renverse le Cameroun et file en quarts de finale de la CAN 2019.

La défense du titre continental s'arrête en huitièmes de finale pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Camerounais ont de nouveau plié l'échine samedi face à leur bête noire le Nigeria. Les poulains de Clarence Seedorf se sont inclinés (3-2) face aux Super Eagles.

Les champions d'Afrique n'auront tenu tête au Nigeria que pendant 45 minutes. Les Lions avaient l'avantage à la mi-temps (2-1) grâce à des buts de Stéphane Bahoken (41e) et Clinton Njie (44e). Les Camerounais ont ensuite cédé en seconde période sur des buts d'Odion Ighalo (auteur d'un doublé, dont l'ouverture du score et l'égalisation, 19e et 63e) et Alex Iwobi (66e).

Un coming-back suffisant pour le Nigeria. Avec ce résultat, les Super Eagles conservent leur invincibilité de leurs dernières rencontres face aux Lions indomptables. Ils signent un retour gagnant à la CAN. Les Nigérians n'avaient plus disputé la reine des compétitons africaines depuis leur sacre continental en 2013.

La CAN 2019 continue donc les Super Eagles et s'arrête en huitièmes de finale pour les Lions. Ils n'ont plus qu'à se préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique de football qui se jouera au Cameroun, sauf nouvel avis contraire de la CAF.