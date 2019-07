Les autorités françaises autorisent une manifestation anti-Ouattara à Paris

Alassane Ouattara a été accueilli par une foule qui lui était très hostile à Paris. Ces manifestants entendaient protester contre l'arrivée du président ivoirien en France.

Alassane Ouattara a eu une rencontre capitale avec Emmanuel Macron, ce mardi 9 juillet 2019. Mais l'arrivée du président ivoirien sur les bords de la Seine et son parcours menant à l'Élysée n'étaient pas de tout repos. Plusieurs manifestants ont en effet pris d'assaut Place Chassaigne-Goyon, ce jour, pour protester contre la venue du chef de l'État ivoirien en France.

Cette manifestation anti-Ouattara organisée par le Conseil de la Résistance Ivoirienne Panafricain, dont les leaders sont Bla Willy et Bidie Kinan, a bel et bien été autorisée par le Direction de l'ordre public et de la circulation. Elle démarre à 14 heures 00, et prend fin à 18 heures 30 (heure de France, GMT +2). Les manifestants étaient par ailleurs autorisés à faire un rassemblement statique sur le trottoir tout le long de l’itinéraire du cortège présidentiel du locataire du palais d'Abidjan.

Cette décision des autorités françaises contraste bien avec celle des autorités ivoiriennes qui ont interdit des manifestations de l'opposition en Côte d'Ivoire. Exception faite de celle organisée, samedi dernier, au stade d'Anono, dans la commune de Cocody par la Députée Yasmina Ouegnin et des leaders de 23 partis d'opposition.

Serait-ce dont un signal envoyé par l'Elysée au Président Alassane Ouattara à moins de 16 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?