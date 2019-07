Côte d'Ivoire : Le préfet Tuo Fozié prend les pièces d'un gbaka

Tuo Fozié entend mettre la ville de Bouaké au pas en y rétablissant l'ordre dans tous les domaines. Le Préfet de Bouaké n'a d'ailleurs pas hésité à prendre en chasse un chauffeur de Gbaka qui a grillé le feu rouge.

Le Préfet Tuo Fozié "règle" la circulation à Bouaké

Ancien fief de l'ex-rébellion, Bouaké a connu une période de grand désordre, dont les populations peinent à se départir jusque-là. L'insécurité, l'incivisme et autres attitudes de défiance de l'autorité de l'État y sont monnaie courante. Tuo Fozié, l'une des premières figures du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI, ex-rébellion), y a donc été affecté en qualité de Préfet de région pour y rétablir l'ordre. Et ce travail, le gouverneur du Gbêkê l'assume pleinement et quotidiennement.

Connu pour sa rigueur, l'ancien ministre de la Jeunesse indiquait, lors de sa prise de fonction : « Je mesure l’ampleur de la tache qui m’attend au regard des dossiers qui viennent de m’être transmis. » Aussi, a-t-il commencé par inculquer la ponctualité à ses propres collaborateurs, avant d'étendre ses méthodes aux Bouakéens.

Pour combattre l'incivisme notoire des usagers de la voie publique qui a cours dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire, Tuo Fozié avait initié une rencontre avec ses administrés, ce mardi 9 juillet, pour la publication de ses mesures prises pour régler la circulation à Bouaké.

À peine sorti de cette réunion, que le Préfet Tuo Fozié tombe nez à nez avec un chauffeur de Massa (mini car) qui a grillé le feu tricolore au carrefour de la Cité Olympique sur le boulevard de la Reine Abla Pokou. Irrité par cette indiscipline, le représentant de l'Administration a aussitôt pris en chasse ce chauffeur indélicat, qu'il a rattrapé deux kilomètres plus loin. Il lui a alors pris les pièces du véhicule et les a remis à la police pour suivre la procédure liée à cette contravention.

L'acte de cette haute autorité administrative va assurément faire tache d'huile dans cette ville de Bouaké qui a fortement besoin de retrouver son lustre d'antan.