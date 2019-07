Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 19 juillet 2019

La titrologie du vendredi 19 juillet 2019 porte en grande partie sur l’adoption, la veille, à l'Assemblée nationale du projet de loi portant réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).

Titrologie, la réforme de la CEI fait les choux gras de la presse ivoirienne

Qu'ils soient indépendants, de l'opposition ou proches du pouvoir, les journaux ivoiriens ont passé en revue les débats houleux qui ont eu lieu, ce jeudi à l'Assemblée nationale relativement à la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). La presse ivoirienne dans son ensemble, présente une approche différente du projet portant recomposition de la commission électorale indépendante, selon que l’on soit proche du pouvoir en place ou de l’opposition.« CEI: C’est bouclé, c’est géré ! », s’exclame le patriote à propos de l’adoption hier en commission de la nouvelle CEI. A en croire, le confrère proche du RHDP, c’est désormais le temps des larmes pour le PDCI-RDA et ses alliés qui avait jugé utile de pratiquer la politique de la chaise vide. « Le projet de loi adopté en commission, hier», informera le Jour Plu sur le même sujet. « La diversion de l’opposition a échoué », dira pour sa part le confrère le Rassemblement. En votant cette loi, Le matin,les députés scellent ainsi le sort du PDCI-RDA et ses alliés. Chez confrères proches de l’opposition, la réaction après l’adoption en commission est tout autre. « Une grave et 2eme crise électorale se dessine en Côte d’Ivoire », alerte le Nouveau Reveil. Reprenant les propos de l’honorable Yasmina Ouégnin, le confrère indique que « Les conditions de futurs troubles sont en train d’être réunies ». « Le projet n’est pas à la hauteur des aspirations du peuples », dira Alain Lobognon à la manchette du confrère proche du PDCI-RDA. « L’opposition parlementaire dénonce un passage en force », titre pour sa part Génération nouvelles. « 5h de débats houleux, hier à l’Assemblée nationale », informera le confrère indépendant l’Inter à sa Une.Le rapprochement entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié était également au sommaire de plusieurs journaux ivoiriens. «L’alliance Bédié- Gbagbo ne peut pas fonctionner», les deux hommes se guettent révèle le député Abel Djohoré à la manchette du quotidien le jour Plus. Pour le Rassemblement « Si Gbagbo s’allie à Bédié ce sera pour le berner». Quant à l’Eléphant déchaîné, il « revient sur la stratégie infernale des alliances haineuses ». Pointant du doigt, le Pr Bamba Moriféré comme " le détecteur de dictateurs en Côte d’Ivoire.L’arc-en-ciel voit déjà « l’Echec programmé » de cette alliance.