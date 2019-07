Mike le Bosso à Eudoxie Yao ''je te remercie... Dieu va te payer''

Le promoteur de spectacle, Mike le Bosso regrette le fait d'avoir fait venir Eudoxie Yao en France. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a traité la bimbo ivoirienne d'ingrate.

Mike le Bosso en veut terriblement à Eudoxie Yao

Le promoteur de spectacles est livré à la vindicte populaire depuis l'éclatement de l'affaire de l'agression d' Eudoxie Yao en France. Lui qui a mené toutes les démarches administratives pour que la star ivoirienne des réseaux sociaux puisse obtenir son visa pour sa toute première tournée européenne. Cependant, quelques jours après son arrivée en France, Eudoxie Yao va avoir des démêlés avec son promoteur de spectacle et va tisser une amitié avec Koné Ibrahim, le propriétaire de la résidence où était hébergée la « femme la plus influente d’ Afrique ». Une amitié qui fut de courte durée, puisque c'est finalement devant les tribunaux qu' Eudoxie Yao et Koné Ibrahim iront s'expliquer après leur violente dispute.

Pris à partie par plusieurs acteurs culturels ivoiriens comme étant le premier responsable de cette histoire, le promoteur Mike le Bosso, par ailleurs, premier responsable de la structure de production Bosso Prod, voit ainsi la crédibilité de sa structure remise en cause. À cet effet, le promoteur de spectacles en veut terriblement à Eudoxie Yao qu'il a traitée d'ingrate. "Grâce à moi tu as eu visa pour réaliser ton rêve de connaître l’Europe. Grâce à moi, tu as fait les photos à la tour Eiffel. Grâce à moi, tu as connu l’Italie. Je t’ai remboursé ton billet et je t’ai payé la totalité de ton cachet. Je t’ai mise dans une résidence meublée que j’ai payée de ma poche. J’ai été honnête avec toi, mais tu m’as mis dans la bouche des gens alors que tu m’as dit que tu allais chez ta copine alors que tu habites toujours dans la résidence. J’ai su que tu es dans l’appartement que lorsque IB t’a tapée. Je t’ai fait venir en France pour me remercier tu m’exposes à la vindicte populaire. Je te remercie beaucoup, mais Dieu va te payer'' a publié Mike le Bosso sur son compte Facebook.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mike le Bosso, a également menacé de poursuivre en justice toutes les personnes qui salissent l'image de sa structure. "J’attire votre attention que cette affaire est une cabale de désinformation et d’intoxication dont le seul but est de me salir et de discréditer ma structure. Nous sommes dans un pays de droit mes avocats sauront donner une réponse judiciaire à cette affaire et aux personnes qui parlent sans savoir les vraies raisons. Je ne saurais tolérer de tel comportement, car j’estime que c’est difficile de construire, mais facile de détruire'' pouvait-on lire dans le post.