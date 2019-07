Alassane Ouattara prévoit un remaniement: Des ministres inquiets

Alassane Ouattara veut se donner les moyens pour permettre à Amadou Gon Coulibaly devenir le futur locataire du Palais présidentiel. Et pour cela, le président ivoirien est décidé à former un nouveau gouvernement capable d'épauler le Premier ministre ivoirien dans sa conquête du pouvoir d' État.

Alassane Ouattara rassure les ministres

La course pour la succession d' Alassane Ouattara est lancée. Officiellement, le chef de l' État n'a pas encore annoncé son retrait pour 2020, mais dans son entourage, il est de plus en plus question de la volonté du numéro un ivoirien de passer la main à Amadou Gon Coulibaly. En effet, le chef du gouvernement, un fidèle parmi les fidèles de l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), a obtenu les faveurs d' Alassane Ouattara. Cependant, "l'élu" ne fait pas l'unanimité et souffre d'un manque de popularité. Cela, le président Ouattara le sait. D'ailleurs, un audit commandé par ses soins auprès de structures françaises avait clairement montré que Gon Coulibaly ne pèse pas lourd face à une probable alliance entre le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et le FPI (Front populaire ivoirien).

Dans le souci de faire peser la balance en la faveur de son Premier ministre, Alassane Ouattara annonce un remaniement ministériel, probablement en septembre 2019, comme l'a fait savoir Jeune Afrique. Selon le magazine panafricain, le président ne prévoit aucun départ, mais plutôt l'arrivée de "nouveaux soutiens au RHDP" dans l'équipe gouvernementale. En clair, les personnalités politiques qui viennent de faire allégeance aux houphouëtistes seront récompensées par un poste présidentiel.

Face à la crainte suscitée par l'annonce du prochain remaniement auprès des ministres, Alassane Ouattara a cru bon de les rassurer, souligne notre source. Cependant, le nouveau gouvernement, qui verra le jour dans moins de deux mois, pourrait avoir pour mission d'accompagner Amadou Gon Coulibaly en ce qui concerne la présidentielle d'octobre 2020.