Chelsea FC : L’hommage de Didier Drogba à Mourinho et Abramovitch

Didier Drogba était, au mercato estival de 2004, le plus gros transfert de Chelsea FC. José Mourinho, le coach portugais du club anglais, avait eu le nez creux en faisant signer la perle ivoirienne.

Didier Drogba «Ils disaient que vous étiez fous...»

Didier Drogba a fait vibrer le Vélodrome durant la saison 2003-2004, en hissant l'Olympique de Marseille (OM) à la finale de la Ligue Europa. Même si le club phocéen est passé à côté du titre, n'empêche que les Marseillais gardaient une bonne image de l'international ivoirien d'alors, qui offrait à lui tout seul, et le spectacle, et la victoire à son équipe. José Mourinho ayant vu en l'ancien attaquant marseillais de véritables potentiels, n'a pas manqué de convaincre le milliardaire russe, Roman Abramovitch, président du Chelsea Football Club, de casser sa tirelire afin d'enrôler le joueur ivoirien.

37 millions d'euros ont donc suffit pour convaincre les dirigeants de Marseille de laisser filer leur étoile. Ils étaient en effet très peu à parier sur les performances de Drogba dans le championnat anglais, d'autant plus que le jeu y était encore plus corsé, et les enjeux sportifs et publicitaires, avec à la clé, des droits télé aux chiffres stratosphériques. Il occupe d'ailleurs la 6e place du top 10 des plus gros transferts de Chelsea.

Mais l'Ivoirien s'est très vite imposé à Stamford Bridge comme le goleador et le maître à jouer de cette équipe. Aux côtés de Hernan Crespo, John Terry, Franck Lampard, Michaël Balack, Andrey Shevchenko, Florent Malouda et bien d'autres stars que comptait Chelsea, Didier Drogba a réussi à glaner victoires sur victoires, avec des titres de Premier League et autres coupe, dont la plus prestigieuse est la Ligue européenne des champions, remportée en 2012 face au Bayern Munich.

Le palmarès de Didier Drogba est tout à fait hallucinant. Une Ligue des Champions (2012), trois fois champion d'Angleterre, en 2005, 2006 et 2010, quatre fois vainqueur de la Cup, en 2007 (1 but en finale), 2009 (1 but en finale), 2010 (1 but en finale) et 2012 (1 but en finale), deux fois vainqueur de la League Cup, en 2005 (1 but en finale) et 2007 (2 buts en finale), finaliste en 2008 contre Tottenham Hotspur (1 but en finale), vainqueur du Community Shield en 2005 (2 buts en finale), deux fois finaliste, en 2006 contre Liverpool et 2010 contre Manchester United (Chelsea), avec au compteur 211 buts en 457 matchs toutes compétitions confondues. C'est tout simplement époustouflant, faisant de lui, la légende de Chelsea et le meilleur buteur de tous les temps du club.

Quinze ans sont passées, et en ce jour anniversaire de son transfert de Marseille à Chelsea, Didier Drogba s'est reconnaissant vis-à-vis de ceux qui lui ont donné la chance de battre tous ces records. Il a donc posté sur son compte Twitter : « Il y a quinze ans déjà, ils disaient que vous étiez fou de me signer, vous venez de répondre: "Jugez-le quand il quittera le club" Le reste appartient à l'histoire Merci @chelseafc merci M. Abramovitch, merci José, merci @premierleague et tous les joueurs avec lesquels j'ai partagé le badge. »

Sacré Didier Drogba, qui, malgré sa retraite internationale, demeure très influent dans le monde entier.