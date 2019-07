Danièle Boni Claverie invite Ouattara à s' "extraire" du RHDP

Danièle Boni Claverie n'a pas manqué d'afficher sa grande satisfaction après la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, le lundi 29 juillet 2019, à Bruxelles. La présidente de l' URD (Union républicaine pour la démocratie) a salué les retrouvailles entre les deux hommes politiques.

Danièle Boni Claverie appelle Ouattara à s' "extraire" du RHDP

La date du lundi 29 juillet 2019 restera gravée dans les annales de la politique ivoirienne. Et pour cause, c'est ce jour-là qu' Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont décidé de se rencontrer à Bruxelles. Il ressort de cette entrevue que le président du Front populaire ivoirien (FPI) et son hôte ont souhaité la "libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour en sécurité de tous les exilés".

Ils ont par ailleurs "lancé un vibrant appel à tous les partis politiques, aux associations, à toutes les organisations de la société civile et à toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire, à s’engager résolument dans la voie de la réconciliation nationale pour asseoir une paix sociale durable et définitive, facteur de développement, de prospérité et de vie harmonieuse entre toutes les composantes de la Nation ivoirienne".

Depuis les bords de la lagune Ebrié, Danièle Boni Claverie a suivi avec attention la rencontre entre Bédié et son jeune frère. Selon la présidente de l' URD, "à Bruxelles, une nouvelle page s'est écrite grâce à l'abnégation de deux protagonistes". Pour Danièle Boni Claverie, "c'est un grand pas d'accompli".

L'ancienne journaliste est allée plus loin en lançant un curieux appel au président ivoirien. "Il ne manque plus que Ouattara. Sera-t-il capable de s'extraire du seul RHDP pour épouser une dimension nationale de paix et concorde ?", s'est interrogée Danièle Boni Claverie.

Le souhait de l'ex-ministre de la Communication est donc de voir le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) rejoindre Bédié et Gbagbo pour une réconciliation vraie.