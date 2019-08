Titrologie : revue de la presse ivoirienne du jeudi 1er août 2019

La revue de presse ou titrologie de ce jeudi 1er aout 2019 est très variée. Plusieurs sujets ont été traités par les quotidiens ivoiriens. On peut citer entre autres la loi sur la Commission électorale indépendante, la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

La rencontre Gbagbo-Bedié, la nouvelle loi de la Cei et le Tac 2019 inondent la Titrologie de ce jeudi

L’adoption de la nouvelle loi sur la Cei a été décortiquée par quelques quotidiens ivoiriens. ‘’Danger sur les élections de 2020, Une Cei illégale et illégitime’’, affiche le quotidien Notre Voie à sa Une, quand Le Quotidien d’Abidjan et L’inter pointent respectivement à leurs Unes : ‘’Adoption de la nouvelle Cei, ils préparent une autre crise’’, et ‘’24 heures après le vote de la loi sur la Cei, l’Union européenne saisie’’. Pour sa part, LG Infos a affiché en Co Une ‘’Les députés Rhdp votent le projet de loi sur la Cei. Grosse menace sur l’élection présidentielle de 2020‘’. Même son de cloche pour Le Temps qui mentionne en Co Une ‘’Après le vote de la reforme de la Cei version Ouattara, la Cour africaine saisie à nouveau’’.

Quelques jours après la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié , certains journaux ivoiriens sont revenus sur cet événement à l’instar de LG Infos qui pointe à sa Une ‘’Avant le tête à tête de Bruxelles, comment la rencontre Bédié-Gbagbo a été préparée’’, quand Le temps affiche ‘’Rencontre de Bruxelles, pourquoi Gbagbo et Bédié n’ont pas parlé de la plate-forme’’. De son côté, le journal L’Expression évoque un échec de cette rencontre: ‘’72 heures après la rencontre de Bruxelles, Pdci-Fpi : tout est mélangé‘’, peut-on lire à la Une de ce quotidien proche du RHDP. Le Patriote, quant à lui, a diffusé une interview de Mathias Kakou qui soutient que ‘’Gbagbo n’a pas besoin de Bédié, mais de Ouattara’’

La presse ivoirienne a également évoqué la rencontre des chefs d’Etats ivoirien et burkinabé dans le cadre du 8e traité d’amitié de coopération (Tac) entre Abidjan et Ouagadougou . ‘’ Voici ce que Ouattara demande au Burkina Faso’’, peut-on lire à la Une de Le Jour Plus. L’intelligent d’Abidjan, pour sa part, a fait le grand déballage: ‘’Ouattara the place to be, au cœur du Tac 2019 avec nos équipes sur place’’, peut-on lire à la Une dudit quotidien quand L’expression et Le Patriote indiquent respectivement en co Unes ‘’Ouattara fait grand-croix de l’ordre de l’étalon du Burkina’’ et ‘’ 3 accords signés’’