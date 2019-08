Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du vendredi 02 août 2019

Titrologie. Les journaux ivoiriens, dans leurs parutions du vendredi 2 août 2019, ont largement fait l’écho des propos du président du Parti démocratique de Côte d’ivoire, Henri Konan Bédié, tirés d’une interview accordée la veille au confrère le Monde Afrique. L'actualité du premier ministre Amadou Gon n'a également pas été négligée.

Titrologie: Henri Konan Bédié et Amadou Gon en superstars dans la presse du Jour

« Moi, candidat ? Il n’y a pas d’âge pour diriger un pays… », barre à sa une le Nouveau Réveil. Le confrère proche du PDCI-RDA a consacré dans sa parution du jour, un large extrait de l’interview qu’a accordée Henri Konan Bédié au confrère le Monde. Allant de sa probable candidature à l’élection présidentielle de 2010, en passant par la question de l’Ivoirité et de sa récente rencontre avec Laurent Gbagbo. Relayant les propos du Sphynx de Daoukro, Soir info ajoute: « J’ai retrouvé Gbagbo, le combattant que j’ai toujours connu ». Sur le même sujet « Bédié se lâche comme jamais », écrit l’Inter.

« La Côte d’Ivoire subit une invasion massive (…) le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça », a choisi de relayer Notre Voie à propos de l'interview de Bédié. « Depuis Paris, Bédié annonce : Si Gbagbo rentre, il prend sa place », pointe le Temps à sa Une. « A propos de l’Ivoirité et de ses effets dramatiques en Côte d’Ivoire, Bédié : Je ne regrette rien », écrit le Patriote. Ajoutant que la question de la CEI et de la fraude sur la nationalité, abordée par le président du PDCI-RDA n’est que pur « mensonge et calomnie ».

L’actualité du Premier ministre Amadou Gon a également intéressée la presse ivoirienne. Le chef du gouvernement a en effet procédé jeudi, au lancement d' un important projet de réinsertion des jeunes. « 45 guichets-emploi ouvert par le PM, hier », informe le Jour Plus, avant de faire écho de l’appel lancé par Amadou Gon aux jeunes ivoiriens. « Vous êtes au cœur de nos actions, évitez ce qui peut vous divertir », a relayé le confrère. « Voici la revolution Gon contre le chômage », titre pour sa part Le Rassemblement. Non sans informer que « des milliers de stages et d’opportunités ont été offerts ».