Côte d'Ivoire : Les litanies de Guillaume Soro pour les Musulmans

Guillaume Soro a, comme à son habitude, fait une adresse aux musulmans en ce vendredi 9 août 2019. Dans sa prière du jour, l'ancien Président de l'Assemblée nationale demande la miséricorde pour les mahométans.

En attendant son Crush party ce week-end à Paris, Guillaume Soro s'est à nouveau adressé à la communauté musulmane via les réseaux sociaux. Le Président du Comité politique (CP), « exilé » en Europe depuis près d'un mois, ne cesse en effet de s'activer pour rencontrer la diaspora ivoirienne en vue de partager avec elle ses ambitions à court et moyen terme. D'autant plus que des rumeurs de plus en plus persistantes font état de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020.

Aussi, en dépit de son calendrier très chargé, Soro Kigbafori Guillaume trouve encore le moyen de sacrifier à un rituel auquel il a habitué ses followers ces dernières années. Celui de poster des messages ciblés aux musulmans (vendredi) et aux chrétiens (dimanche), selon leur jour de prière. Ce vendredi, voici le message que l'ancien séminariste a adressé aux fidèles de l'Islam :

« Musulmans, musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l’Islam "Ô notre Seigneur, donne nous de Ta part une miséricorde; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne". Excellent Djoumah Votre, très fraternellement toujours, Guillaume K. Soro. »

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, est en rupture de ban avec le pouvoir d'Abidjan à cause de son refus d'adhérer au RHDP unifié. Ayant quitté le tabouret sous forte pression, l'ancien chef de la rébellion vise désormais le fauteuil, selon les propres termes.