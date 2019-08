Journée internationale de la jeunesse: Message du gouvernement

La Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Le thème retenu pour l'édition 2019 est "Transformer l'éducation". Le gouvernement ivoirien a livré un message à l'occasion de cette célébration.

L'éducation de la jeunesse, priorité pour le gouvernement

La célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août de chaque année, marque la volonté de la communauté internationale d’attirer l’attention des gouvernements, sur la place et le rôle des jeunes dans leurs pays respectifs. Le thème de l’édition 2019 : "Transformer l’éducation" offre, encore une fois, l’opportunité au gouvernement ivoirien d’informer et de sensibiliser l’opinion sur les programmes et efforts consentis pour rendre notre système éducatif plus inclusif, plus équitable et mieux adapté à leurs contingences.

L’édition 2019 de la Journée internationale de la jeunesse nous permet de rappeler que le gouvernement ivoirien a inscrit dans sa loi fondamentale, la nécessité d’une éducation et d’une formation professionnelle performantes, modernes et modèles, au service de la nation.

Car l’éducation se présente comme la clé de voute de la réalisation des autres objectifs de développement durable: elle permet de sortir de la pauvreté, de réduire les inégalités et d’instaurer un climat de paix et de tolérance dans chaque société.

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, fait des questions liées à l’éducation des jeunes une priorité nationale, en effet pour lui, et je cite « elle est non seulement la meilleure boussole pour la vie de nos enfants, mais aussi le socle du développement de notre pays ».

Au demeurant, la Côte d’Ivoire, qui œuvre pour son développement, a entamé depuis 2011, une transformation profonde de son système éducatif. Inculquer des modèles de références par l’éducation est aujourd’hui l’un des leviers de l’action du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Cela se traduit par un ensemble de politiques et de programmes aptes à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

C’est pourquoi le secteur éducation-formation bénéficie d’un fort soutien de l’État, afin de doter le pays d’un système éducatif performant. Ainsi, une part importante du budget national est consacrée au secteur de l’éducation-formation dans son ensemble. Aussi, pour permettre à tous les enfants, filles et garçons, d’accéder équitablement aux connaissances et aux compétences indispensables, le Président de la République, SEM Alassane Ouattara a-t-il fait voter, le 17 septembre 2015, la loi portant école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. On note également le recrutement massif de personnels enseignants et d’encadrement. Ces différentes mesures ont permis, entre autres, d’atteindre un meilleur taux de scolarisation.

De plus, pour laisser éclore des vocations ou des talents l’accent est mis sur la formation professionnelle. La réforme, en cours, de la Formation professionnelle permet ainsi une forte implication du secteur privé tant dans la gouvernance des établissements que dans l’élaboration des curricula, afin de faire correspondre au mieux les formations aux besoins du secteur productif. En prime, la Formation par apprentissage a été instituée comme un modèle à part entière de formation.

L’éducation c’est aussi un savoir-faire, un savoir-être. Dès lors, tous les secteurs de la vie sont concernés. Dans cette vision, le gouvernement prône l’éducation permanente qui permet à l’individu de s’adapter aux changements de paradigmes en raison des perpétuelles mutations socioculturelles, économiques, politiques, environnementales, technologiques, etc.

Par ailleurs, une part de choix est faite à l’éducation non formelle qui permet à tous ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pu avoir accès à l’école, de pouvoir se former tout au long de la vie.

Pour nos jeunes, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes met un accent particulier sur le renforcement des capacités, dans maints domaines. En effet, le leadership, la gouvernance associative, la culture civique, la culture de paix, la participation à la vie publique et la démocratie sont autant de champs d’éducation qui s’offrent aux jeunes; l’éducation à l’excellence et aux valeurs citoyennes vient assurer la qualité et la cohérence de l’éducation, dans la perspective de l’émergence de l’Ivoirien Nouveau, notamment du JEUNE IVOIRIEN NOUVEAU.

Transformer l’éducation, c’est également promouvoir les valeurs familiales, académiques et donc œuvrer à l’émergence d’un citoyen accompli.

Le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes s’y emploie. Ainsi, un plan de réhabilitation et de construction d’institutions socioéducatives pour les jeunes a été adopté. Par leur caractère et leur transversalité, ces cadres aménagés et polyvalents assurent l’éducation des jeunes en matière de santé, d’instruction, d’insertion socioéconomique, d’art, de culture, de sports, etc.

Persuadé également que la prévention est une forme d’éducation, la lutte contre les fléaux sociaux, surtout chez les jeunes, tels que la drogue, l’alcool, les IST/VIH Sida, la cybercriminalité… est intensifiée en vue de freiner leurs effets néfastes. Des campagnes d’information et de sensibilisation sont régulièrement menées : à ce jour 1 411 899 jeunes ont été sensibilisés. C’est l’occasion de rappeler l’appui considérable des partenaires au développement qu’il me plait ici de remercier.

Je saisis enfin l’opportunité de cette célébration pour réaffirmer que l’éducation inclusive et de qualité est une réalité en Côte d’Ivoire. Nous devons œuvrer à la consolider et à la rendre encore plus performante.

Je vous remercie.

Fait à Abidjan, le 12 août 2019

Mamadou Touré

Ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

Porte-parole adjoint du Gouvernement