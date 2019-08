Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 15 août 2019

La politique a repris ses lettre de noblesse dans la titrologie de ce vendredi 16 août, après une ruée sur les contours de la mort de DJ Arafat. Indépendants, journaux de l'opposition et ceux proches duouvoir ont tous donné la bouillante actualité des différentes formations politiques.

Titrologie, Alassane Ouattara convoqué par Emmanuel Macron ?

Le président Alassane Ouattara a pris part à la journée commémorative du 75" anniversaire du Débarquement de Provence en France en compagnie du président guinéen Alpha Condé et de leur homologue français Emmanuel Macron. Le Nouveau Reveil, s'interroge donc à ce sujet : "Et si Macron avait convoqué Ouattara !?" LG Infos, croit pour sa part, savoir "Pourquoi Macron a convoqué Condé et Ouattara". La Gazette, botte cependant en touche en barrant à sa Une "Macron salue la contribution de l'Afrique dans la libération de la France". Réagissant dans les colonnes de Le Pariote, le président Ouattara déclare à propos de cette cérémonie : "C'est un moment pour se souvenir des troupes africaines."

Les autres tenors de la politique ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ont également été mis sous le feu des projecteurs dans la titrologie de ce jour. A propos de la suite du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la CPI, Le Quotidien d'Abidjan, revèle : "Encore trente jours avant la libération totale de Gbagbo." Le disant, ce journal proche de l'opposition invoque le délai d'un mois imparti à la procureure Fatou Bensouda pour interjeter appel sur le verdict d'acquittement prononcé par les juges de la Chambre préliminaire I. Pour Le Matin, "Gbagbo - Blé Goudé : Bensouda dispose de trente jours."

A propos d'Henri Konan Bédié, Le Patriote indique que "Tout le monde fuit Bédié" pour évoquer l'adhésion massive des secrétaires de section du PDCI au RHDP unifié. L'Essor ivoirien, fait quant à lui une révélation époustouflante en déclarant que lors de "La chute de l'ancien président Gbagbo le 11 avril 2011, Bédié voulait sa liquidation, Ouattara a épargné la vie de Gbagbo".