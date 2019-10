Rumeurs d'une rencontre avortée entre Affi N'Guessan et Blé Goudé

Pascal Affi N'Guessan se serait rendu à La Haye pour y rencontrer Charles Blé Goudé. Mais le Président de la tendance modérée du FPI serait reparti sans avoir eu gain de cause.

Après Gbagbo, Affi N'Guessan éconduit chez Blé Goudé ?

Pascal Affi N'Guessan s'est envolé pour Bruxelles, le 5 octobre dernier, pour prendre part aux « Journées Internationales de Promotion de l’Attractivité des Régions et Villes ivoiriennes (JIPARVI) » qui se sont tenues les 07 et 08 octobre 2019. Après ces assises, le Président du Conseil régional du Moronou aurait mis son séjour à profit pour se rendre aux Pays-Bas, à La Haye, y rencontrer Charles Blé Goudé.

A en croire des sources proches du dossier, le Député de Bongouanou serait venu de nuit pour une visite quelque peu secrète, à l'abri des caméras et autres regards indiscrets. Cependant, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) n'aurait pas souhaité rencontrer l'ancien Premier ministre de Gbagbo.

Aussi, l'ancien leader des jeunes patriotes n'a-t-il pas daigné descendre de sa suite junior de son Hôtel. Las d'attendre, Affi N'Guessan serait retourné sans avoir pu rencontrer l'ancien ministre de la Jeunesse de Gbagbo.

Notons qu'en mars dernier, Pascal Affi N'Guessan a dû rebrousser chemin après les préalables imposés par Laurent Gbagbo avant de le recevoir dans sa résidence bruxelloise où il vit en liberté sous conditions.