CPI:Avant de se prononcer sur l'appel de Bensouda, Chile Eboe à Accra

En attendant de se prononcer sur l'appel de Fatou Bensouda contre l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, Chile Eboe-Esuji, a le temps de venir se ressourcer en Afrique. Le Juge-Président de la Chambre d'appel était en visite au Ghana, ce mardi 15 octobre, où il a été reçu en audience par le Président Akufo-Addo.

Après l'annonce de Fatou Bensouda de son intention d'interjeter appel contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'on apprend que la Procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a effectivement déposé ses mémoires écrites, ce mercredi 16 octobre auprès de la Chambre d'appel. Un jour plus tôt, c'est-à-dire le mardi 15 octobre, le juge-président de la Chambre d'appel était en visite au Ghana.

Chile Eboe-Esuji a en effet animé une conférence au pays de Kouamé N'Kruma, sur invitation de l’Institut ghanéen de gestion et d’administration publique (« Ghana Institute for Management and Public Administration » – GIMPA). Au cours de sa conférence, le Magistrat nigérian est revenu sur l'importance et l'utilité de la CPI.

« Il y a de nombreuses raisons d’insister sur le fait que la simple existence de ce mécanisme judiciaire permanent de responsabilité constitue vraiment un obstacle gênant à la libre volonté de ceux qui sont enclins à commettre des crimes d’atrocité », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le Président de la CPI a ajouté que la nécessité de la Cour réside dans le fait qu'elle concourt au développement économique et humain dans la mesure où le Statut de Rome criminalise les comportements qui favorisent ou sont inhérents aux conflits armés et leurs effets destructeurs sur la société.

Après sa conférence, le Juge-Président Chile Eboe-Esuji a été reçu en audience par le président ghanéen S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.