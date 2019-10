Grosse bagarre entre Debordo et Makosso après la mort de Dj Arafat

Debordo Leekunfa et le Révérend Makosso Camille ont eu une chaude discussion ce samedi 19 octobre sur les ondes de Trace Fm. Et le nom de Dj Arafat est le point du désaccord entre les deux célébrités ivoiriennes.

Debordo Leekunfa et Makosso Camille se battent à cause de Dj Arafat

Plus rien ne va entre le Révérend Makosso Camille et l'artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa. Les deux hommes ont eu une chaude empoignade verbale sur les ondes de Trace Fm ce samedi.

Invité à l'émission ''Accusé, levez-vous", Debordo Leekunfa a affirmé que Makosso est un véritable opportuniste. Il dit ne pas comprendre la présence de cet homme de Dieu dans l'organisation des hommages à Arafat qui est un artiste Couper décaler.

Il a également accusé le révérend de l’avoir torpillé auprès du ministre d’Etat, Hamed Bakayoko. Joint au téléphone par les animateurs de l’émission, le Révérend Makosso a eu un échange très poignant avec le Mimi national dont nous vous proposons un extrait.

Makosso : Debordo Leekunfa sait que son nom n’a pas été prononcé chez le ministre Hamed Bakayoko (...) Le problème, c’est qu’il n’a pas l’humilité de dire qu'il s'est trompé...

Debordo : Moi Debordo ? Maintenant tu reconnais avoir fait une vidéo pour parler des hommages à Arafat. Mais combien de fois veux-tu faire ces hommages ?

Makosso : Mais dis moi, est-ce que c’est toi Arafat ?

Debordo : Donc toi, tu es son papa ?

Makosso : Mais quel problème as-tu avec le nom de Dj Arafat?

Debordo : Maintenant quel est toi ton problème dans notre affaire de Couper décaler? Occupe-toi des fidèles de ton église. Qu’est ce que tu viens chercher dans notre système?

Makosso : J’ai l’impression que vous avez un problème avec le nom d’Arafat. Mais pourquoi voulez-vous que son nom puisse disparaitre de l’histoire ?

Debordo : Ce n’est pas le nom d’Arafat qui me dérange. Arrête de faire de la récupération parce que tu es un menteur. Tu n’as jamais aimé mon frère. Ce n’est pas après sa mort que tu vas venir nous distraire.

Makosso : Monsieur Debordo, je pense que vous et moi, nous n’avons pas à débattre sur la mort d’Arafat.

Debordo: Toi, tu ne peux pas débattre de Dj Arafat avec moi. Après 19 ans d’amitié, ce n’est pas toi qui va venir me faire avaler des bêtises. Prends plutôt la peine de prêcher l’évangile à tes soit disant fidèles…

Une cinglante discussion que les animateurs Wily Dombo et Eloge First ont dû interrompre pour la bonne continuation de l’émission. Mais une chose est sûre, c’est que les choses ne semblent par s’arranger entre Debodo Leekunfa et le Révérend Makosso Camille.