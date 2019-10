Tina Glamour très fâchée avec Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat

Deux mois après la mort de son fils, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour a exigé un peu plus de respect de la part de la jeune veuve Carmen Sama

Tina Glamour: ''Carmen Sama, tu dois me vénérer''

Les relations entre la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, et sa belle mère,Tina Glamour, n'étaient pas les plus cordiales qui puissent exister; et ce, bien avant même le décès du boss de la Yorogang survenue le lundi 12 août dernier suite à un tragique accident de moto. Aux premières heures du décès du Beerus Sama, des rumeurs avaient circulé sur la toile, annonçant que Tina Glamour s'en serait prise à la jeune veuve, reprochant à cette dernière de n'avoir pas pris soin de son fils comme il le fallait. Une rumeur qui avait été dementie par le comité d'organisation du Daishi.

Dans une vidéo de Tina Glamour publiée dimanche 20 octobre 2019 sur les réseaux sociaux, Carmen Sama n'a pas été épargnée. La génétice du Zeus d'Afrique reproche à la veuve de son fils d'avoir quitté le domicile de son défunt mari sans avoir laissé de trace. ''La Chine, posez la question à la femme d'Arafat, pourquoi elle condamne la maison de mon fils sans mon accord. Je l'ai appelée plus de dix fois, elle n'a pas decroché. Mais il faut respecter celle pour qui toi tu pèses aujourd'hui des millions. Tu dois me vénérer. Tu dois laver mes habits. Mais tu t'en va comme ça. Mais respecte moi (...) Même ma petite fille Rafna, pour que je l'ai trois jours dans ma main, je ne peux pas. Tu exposes l'enfant sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas discuter avec toi mais il ne faut pas me manquer de respect'', a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, la mère de Dj Arafat est revenue sur l'information selon laquelle le ministre Hamed Bakayoko aurait remis deux villas à elle et à Carmen Sama. ''Le ministre Hambak, on s'est connu bien avant qu'il ne soit ministre. C'est un frère (...) Donc s'il me fait un don, je n'ai pas besoin de venir en parler sur les réseaux sociaux. Et puis, qu'on ne me mette pas au même niveau que Carmen. Je n'ai rien contre elle mais je veux dire qu'il y a la mère d'un côté et de l'autre, il y a la copine parce qu'elle n'est pas marié légalement. J'ai même envoyé un message au général Makosso pour lui dire que je n'aime pas qu'on me vilipende sur les réseaux sociaux'', a affirmé Tina Glamour.