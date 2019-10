Guillaume Soro candidat en 2020: Un proche parle à l'armée

Guillaume Soro a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Le député de Ferké, qui se trouvait en Espagne dans le cadre d'un crush party, a saisi l'occasion pour déclarer qu'il briguera la magistrature suprême l'année prochaine. À un an de cet important rendez-vous, El Hadj Mamadou Traoré, proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, livre un message à l'armée ivoirienne.

Un proche de Guillaume Soro apporte un important message

El Hadj Mamadou Traoré est un proche de Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Dans une publication sur sa page Facebook, le pro Soro s'est adressé aux corps habillés. "À tous ceux, corps habillés et magistrats par exemple, qui seront mis en mission pour mater,écraser l'opposition dans les semaines à venir, le traitement actuel de Guillaume Soro par le RDR-RHDP devrait vous servir de leçon", a prévenu cet inconditionnel du député de Ferké, localité du nord de la Côte d'Ivoire.

Pour El Hadj Mamadou Traoré, si "Guillaume Soro traine aujourd'hui le lourd passé de rebelle avec les connotations négatives que cela peut contenir, c'est parce qu'il a osé s'attaquer, par les armes, à un système qui brimait ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ainsi que ceux qui se reconnaissaient en eux". Il a vivement critiqué le sort subi aujourd'hui par Guillaume Soro, qui "était applaudi, admiré, et même magnifié par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir grâce à son combat".

Ce soroïste a cru bon de mettre en garde les corps habillés devant les ordres reçus par les tenants actuels du pouvoir. "Vous savez bien que le roi n'aime pas voir, une fois au pouvoir, ceux qui l'ont vu nu avant son accession au pouvoir. Il préfère, une fois au pouvoir, avoir autour de lui une foule de laudateurs et de gens qui lui doivent et non des gens à qui il doit", a soutenu El Hadj Mamadou Traoré.