Affaire "Gon menace Kah Zion": Anne Ouloto parle de "reproches"

Suite à l'affaire faisant état de menaces proférées par Gon Coulibaly contre Denis Kah Zion, Anne Ouloto a tenu à dire sa part de vérité. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a démenti les propos avancés par le maire de Toulepleu, selon lesquels le patron du journal Le Nouveau Réveil aurait reçu des menaces de la part du Premier ministre ivoirien.

Anne Ouloto contredit Denis Kah Zion

L'information a été livrée par Denis Kah Zion lui-même. Le patron du journal Le Nouveau Réveil, proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a annoncé que le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, lui a tenu des propos menaçants. Les faits se seraient déroulés le vendredi 4 octobre 2019 lors d'une visite du chef du gouvernement à Toulepleu.

"Le Nouveau Réveil, ton journal s’attaque tous les jours au président Alassane Ouattara. Il me charge de te dire que tu es libre de faire ton travail, mais qu’il n’acceptera plus les attaques gratuites et méchantes contre sa personne. En venant ici à Toulepleu, il m’a demandé et il a surtout insisté que je te porte ce message qui, j’espère, a été bien entendu et bien compris. Merci", aurait déclaré Amadou Gon Coulibaly à l'encontre de Denis Kah Zion. Le président-directeur général de Le Nouveau Réveil a pris l'opinion nationale et internationale.

Anne Ouloto est sortie de son silence pour dire sa part de vérité. Cadre de la région du Cavally, elle a battu en brèche les propos de Denis Kah Zion au cours d'échanges avec les populations de Toulepleu, le vendredi 18 octobre 2019. Selon la ministre, "c'est archifaux". "Le maire n’a pas été menacé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le maire n’a pas dit la vérité. Ce que je sais, c’est que le maire Denis Kah Zion est un homme politique de haut niveau, il a son parti politique qui est le PDCI. Nous étions tous au RHDP, mais ils ont choisi de suivre le président Bédié dans sa politique. Il faut faire la clarification des choses. Lorsque le meeting est fini à Toulepleu, nous sommes tous partis accompagner le Premier ministre pour prendre l’hélicoptère, et c’est là qu’il lui a fait les reproches, et non des menaces, eu égard aux relations fraternelles tissées alors qu’on était ensemble, et tous au RHDP", a expliqué Anne Ouloto, citée par un média ivoirien.

Ainsi, pour Anne Ouloto, Amadou Gon Coulibaly n'aurait pas menacé Denis Kah Zion, mais le chef du gouvernement lui aurait plutôt fait des reproches. Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, avait réagi sur cette affaire en affirmant que "le Premier ministre ne peut pas tenir des menaces à l’égard de qui que ce soit. Il ne faut pas sortir les propos du Premier ministre de leur contexte".