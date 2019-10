Acquitté à la CPI, un autre procès ouvert contre Blé Goudé à Abidjan

Charles Blé Goudé n'est pas encore au bout de ses peines judiciaires en dépit de son acquittement à la CPI. La justice ivoirienne vient d'ouvrir un nouveau procès contre l'ancien leader des jeunes patriotes, pour dit-on "Crime contre prisonniers de guerre".

Charles Blé Goudé, le régime Ouattara veut vaille que vaille sa tête

Poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Chambre préliminaire I, le 15 janvier 2019. Finalement libérés sous conditions deux semaines plus tard, les deux Ivoiriens vivent jusque-là à Bruxelles pour l'un, et à La Haye pour l'autre. La Procureure Fatou Bensouda a d'ailleurs interjeté appel contre la décision prise en première instance, demandant dans son mémoire l'annulation du procès afin d'en ouvrir un autre contre les deux accusés.

C'est dans cette atmosphère judiciaire que la justice ivoirienne vient de lancer un autre procès contre Charles Blé Goudé. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est en effet poursuivi pour "Crime contre prisonniers de guerre". L'audience de cette autre affaire sera ouverte ce mercredi 23 octobre 2019 à 15h au Palais de justice d'Abidjan Plateau.

A quoi renvoie cette autre procédure ouverte contre Charles Blé Goudé ? Contre quels prisonniers de guerre l'ancien chef des jeunes patriotes a-t-il commis des crimes et dans qu'elle circonstances ? Et pourquoi c'est maintenant que cette affaire resurgit ? Quelle est l'opportunité d'un tel procès dans une Côte d'Ivoire qui aspire à la réconciliation nationale ? Si tant est que Blé Goudé avait effectivement commis cette infraction, le président Alassane Ouattara n'a-t-il pas amnistié toutes les infractions liées à la crise postélectorale de 2010-2011 ?

Telles sont les interrogations qui ne cessent de tarauder dans l'esprit des Ivoiriens. D'autres voient en ce procès, des manœuvres du pouvoir pour maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en dehors du jeu politique, et partant, en dehors de la Côte d'Ivoire.