Blé Goudé au RHDP « Je ne compte pas marchander mes convictions »

C'est dans l'épreuve que l'on connaît ses vrais compagnons", dit l'adage. La Réalisatrice Hanny Tchelley Etibou l'a si bien démontré en adressant un message particulier à Charles Blé Goudé sur les réseaux sociaux. Touché par cette marque d'attachement, l'ancien leader de la défunte galaxie patriotique a rassuré sa compatriote sur sa fidélité à sa trajectoire politique.

Charles Blé Goudé Blé Goudé « Rien ne me détournera de ma trajectoire »

Dans cette recomposition du paysage politique, le débauchage des hommes politiques fait rage en Côte d'Ivoire. Aussi, à un an de l'élection présidentielle de 2020, des alliances peuvent se nouer et se nouer au gré des intérêts. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié a connu une saignée vers le RHDP unifié, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro, leader du GPS, Générations et peuples solidaires, fait également l'amer constat du départ de ses compagnons, notamment Alpha Yaya Touré, pour le camp présidentiel.

Mais dans cette ce méli-mélo, d'autres acteurs politiques continuent de rester fidèles à leur conviction et à leur parti politique originel. Et ce, contre vents et marée. Aussi, dans la missive à lui adressée ce mercredi, Hanny Tchelley appelait Charles Blé Goudé à « rester fidèle à ses convictions et à assumer son destin ».

Du berger à la bergère, dira-t-on, car le président du COJEP vient de répondre au message de sa camarade de lutte de la galaxie patriotique. Sur sa page Facebook, Blé Goudé a répliqué : « Merci grande soeur HANNY pour ton soutien et tes encouragements qui ne m'ont jamais fait défaut depuis ma détention jusqu'aujourd'hui. »

Poursuivant, le filleul de Laurent Gbagbo a ajouté : « Nous avons traversé ensemble beaucoup de situations difficiles desquelles nous avons pu triompher. Je partage avec les Ivoiriens des convictions fortes que je ne compte pas marchander avec qui que ce soit. Je suis rentré librement en politique. Rien, je dis bien, rien ne parviendra à me détourner de ma trajectoire. Sois en rassurée grande soeur, chaque épreuve renforce ma détermination. J'assume mon destin. »

Ce message de Blé Goudé à Hanny Tchelley pourrait également s'étendre à d'autres acteurs politiques qui voudraient l'avoir à leur solde en prélude au prochain scrutin présidentiel.