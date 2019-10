Déçu par sa femme, un homme de 47 ans se sectionne le sexe

L'amour fait souvent mal. Un homme de 47 ans, répondant aux initiales de S.L. l'a malheureusement appris à ses dépens. Cet agent de santé en poste à Mahapleu, dans la localité de Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, soupçonnant sa femme d'infidélité, s'est donné la mort d'une manière atroce.

Un homme se tue à cause de l'infidélité de sa femme

C'est la tristesse et la consternation actuellement à Mahapleu. Les habitants de ladite localité et les agents du dispensaire urbain n'en reviennent toujours pas, tant la disparition de S.L. leur a causé un énorme choc. Cet homme s'est suicidé à cause de l'infidélité de son épouse. À en croire l' Agence ivoirienne de presse (AIP), l'homme aurait eu des informations selon lesquelles celle avec qui il partage sa vie n'est point du tout la femme idéale dont il a toujours rêvé. En effet, des indiscrétions révèlent que la compagne de S.L. lui fait des infidélités.

Il faut rappeler que le concerné et sa moitié exercent tous deux dans le même service. Malgré cela, elle n'aurait pas hésité à avoir des aventures avec d'autres employés du dispensaire urbain. Parmi les rivaux de S.L., figure un instituteur établi à Gouagonopleu. Le mari cocu a une discussion avec l'enseignant. D'ailleurs, confie l' Agence ivoirienne de presse, ce dernier, interrogé par S.L., n'a pas fait de difficulté pour avouer sa relation amoureuse avec la compagne de l'agent de santé. Celui a valu d'être battu par son rival. N'eut été les collègues de S.L. , le pire aurait pu se produire.

Fragilisé par cette histoire, l' homme de 47 ans prend une importante décision. Il envoie un message à ses collaborateurs et les informe de sa décision de mettre un terme à sa vie. Une fois à la maison, le mari cocu se sectionne le sexe et se porte plusieurs coups de couteau. Malheureusement, ses collègues, qui se sont déportés au domicile de S.L., le trouvent mort. Il baignait dans une mare de sang. Une fin tragique qui a fortement ébranlé Mahapleu.