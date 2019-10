Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 26 octobre 2019

La titrologie ou la revue de la presse ivoirienne de ce samedi 26 octobre 2019 revient largement sur la visite d' Amadou Gon Coulibaly dans le Tonkpi. Le Premier ministre ivoirien effectue une visite de travail dans cette région du pays. L'actualité est aussi marquée par la récente sortie de Guillaume Soro depuis la France.

Titrologie, Amadou Gon et Guillaume Soro en vedette

En visite de travail dans le Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly a affiché sa volonté de "faire de la région un puissant pôle économique", nous confie Le Patriote, dans sa titrologie du samedi 26 octobre 2019. Le journal proche du pouvoir se fait également l'écho de l'entretien d' Alpha Blondy sur la chaine de télévision 3A Télésud. Selon nos confrères, la star ivoirienne, qui reconnait que "Ouattara est un bosseur", soutient que la "Constitution lui donne le droit de se présenter en 2020". À la Une de ce tabloïd, Adjoumani Kouassi Kobenan apporte une "cinglante mise au point" dans l'affaire "financement du meeting de Yamoussoukro par des cadres du RHDP". Dans les colonnes de ce journal, le ministre Mamadou Touré annonce que 25 000 jeunes seront bientôt mis en stage.

Dans sa parution du samedi 26 octobre 2019, L' Inter, accorde sa couverture à Amadou Gon Coulibaly, qui "dévoile les intentions" d' Alassane Ouattara. Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense, sort de sa réserve à propos de la menace terroriste sur notre pays. "En Côte d'Ivoire, on sent cette pression", a affirmé le maire d'Abobo. On apprend également qu' Albert Mabri Toikeusse a profité des journées nationales des chefs d'entreprises pour présenter "les potentialités du Tonkpi". Notre confrère publie que relativement aux palabres autour des biens d' Arafat, Tina Glamour se rend chez le procureur de la République.

Soir Info, rappelle qu' un village de l'Indénié-Djuablin a été attaqué par un commando lourdement armé. Le journal indépendant soutient que depuis Paris, Guillaume Soro "dégaine" et déclare que "Ouattara n'est plus candidat, c'est le passé et on va le lui rappeler...". À la Une de Le Matin, nous apprenons que le président ivoirien reçoit les chefs baoulé le 6 décembre 2019. À Buyo, Ahoussou Kouadio Jeannot "crache ses vérités à Bédié et au PDCI".

Pour sa part, Le Temps, nous confie que "le régime Ouattara envoie un document confidentiel à La Haye". Des opposants, notamment Gnamien Konan et Gnangbo Kacou envoient des "tirs groupés" sur le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dans Le Nouveau Réveil, Guillaume Soro assomme le chef de l'Etat. "La croissance sous Ouattara est appauvrissante", déclare le député de Ferké dans les colonnes du journal proche du PDCI.