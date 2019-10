Carmen Sama répond à Tina Glamour : "Laisse-moi tranquille"

Les relations entre Carmen Sama, ex-compagne d' Arafat DJ et Tina Glamour, la mère du défunt roi du couper décaler, sont très tendues. La jeune dame qui a partagé la vie du chef de la Yorogang, a craché ses vérités à l'ancienne épouse de feu Houon Pierre.

Carmen Sama - Tina Glamour, la guerre ?

Houon Ange Didier, plus connu sous le nom d' Arafat DJ, est décédé tragiquement dans un accident de la circulation le 12 août 2019, au moment où sa carrière était en pleine expansion. Le jeune chanteur laisse derrière lui cinq enfants dont la petite Rafna, qu'il a eue avec Carmen Sama, celle qui partageait ses derniers instants. Depuis la mort du Yorobo, le ciel s'est obscurci au-dessus de la tête de sa "lionne". La jeune dame vit difficilement son deuil et reste marquée par le départ soudain de son fiancé.

Arafat DJ décédé, Tina Glamour et Carmen Sama ne sont pas les meilleures amies du monde. La mère du Daishikan s'est même montrée très en colère contre l'ex-compagne de son défunt fils. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la "lady" a laissé exploser sa colère contre la mère de Rafna. "Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant, tu dois me vénérer et laver mes habits", a lancé Tina Glamour.

S'adressant à Carmen Sama, elle a ajouté : "Tu dois me respecter. Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible, tu exposes l’enfant sur les réseaux, je ne vais pas discuter avec toi, mais ne me manque pas de respect."

Cette sortie de la génitrice de l'homme qu'elle a aimé a mis Carmen Sama hors d'elle. Elle a apporté la réplique à Tina Glamour. "Maman, je te respecte beaucoup et j’ai beaucoup d’amour pour toi. Cependant, j’aimerais que tu me laisses tranquille moi et ma fille. J’ai déjà assez souffert comme ça avec le départ de mon fiancé. J’aimerais que tu me laisses tranquille vivre mon deuil. Si tu veux, continue à être une mère indigne, moi ça ne me regarde pas. Moi, je vais toujours me comporter en femme digne comme le voulait Arafat", a rétorqué Carmen Sama.