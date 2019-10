Titrologie du 31 octobre 2019 : Revue de la presse ivoirienne

La titrologie de cette fin du mois d'octobre fait un large échos du procès ouvert contre Charles Blé Goudé à Abidjan. L'adhésion en ligne des militants du RHDP a également retenu l'attention de nombreux journaux ivoiriens.

Titrologie, les acteurs politiques se livrent bataille à un an de la Présidentielle

31 octobre 2019, un an jour pour jour de la prochaine élection présidentielle. Les acteurs politiques ivoiriens sont tous en branles pour s'attirer la sympathie de la majeur partie des potentiels électeurs afin de rafler la mise le 31 octobre 2020. C'est dans cette dynamique que "Le RHDP lance l'opération d'adhésion en ligne de ses militants", titre L'Expression. Avant que le Jour plus, ne donne "Rendez-vous au Palais de la culture ce samedi 2 novembre". "Nous attendons plus de 3 000 militants" à la rentrée politique du RHDP en France, renchérit Diaby Lanciné sur Soir Info.

Dr Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fustigé le régime d'Alassane Ouattara. "Le clan minoritaire de Ouattara refuse la réconciliation", lance le compagnon de Laurent Gbagbo sur Générations nouvelles. Poursuivant, il dénonce "Une cabale politique pour écarter un adversaire gênant" (L'Inter). Protestant contre l'immixtion du pouvoir Ouattara dans le procès Gbagbo à La Haye, Le Quotidien d'Abidjan martèle "Le régime d'Abidjan aux abois". Me Emmanuel Altit répond à Ouattara sur Le Temps "La Côte d'Ivoire n'est pas partie au procès", "La Côte d'Ivoire n'a juridiquement aucune capacité pour intervenir." Le PDCI-RDA lance par ailleurs l'alerte à ses militants après son meeting de Yamoussoukro "Voici les erreurs à éviter", annonce Le Nouveau Réveil.

Pour le procès ouvert contre Charles Blé Goudé à Abidjan pour "Crimes contre les prisonniers de guerre", Soir Info, barre à sa Une "Bédié pose un acte fort pour Blé Goudé", avant d'ajouter "Ses partisans envahissent le palais de justice". Face à ce climat délétère, un Imam interpelle les acteurs sur L'inter "Que les politiciens soignent leur langage".

"Le CHU de Yopougon sera fermé à partir de demain", avertit La Gazette. Condamnée dans l'affaire de profanation de la tombe d'Arafat DJ, "Diana Blé libérée, hier", croit savoir Le Temps. La rivalité Lionel Messi - Cristiano Ronaldo ferme la titrologie de ce jeudi 31 octobre sur Super Sport. "Messi, c'est 608 buts en 16 ans", titre le quotidien sportif ivoirien, avant de préciser : "1 but toutes les 92 minutes, contre 1 but toutes les 109 minutes pour Ronaldo."