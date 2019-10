Debordo Leekunfa fait un clin d'oeil à l'épouse d'Hamed Bakayoko

Debordo Leekunfa, via une publication sur sa page Facebook, a envoyé un message fort à l'épouse du ministre Hamed Bakayoko qui célèbre son anniversaire ce jeudi.

Debordo Leekunfa envoie un message fort à la femme d'Hamed Bakayoko

Ce n'est un secret pour personne. Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, est très proche des artistes ivoiriens. Feu Arafat Dj, Debordo Leekunfa, Safarel Obiang, Ariel Sheney, tous entretiennent des rapports de père à fils avec le ministre d'État.

A cet effet, certains d'entre eux ont réussi à tisser une certaine familiarité avec l'épouse du maire d'Abobo. C'est le cas de Debordo Leekunfa qui a une pensée pour Mme Yolande Bakayoko qui célèbre ce jeudi 30 octobre 2019 son anniversaire.

Jour choisi par Debordo Leekunfa pour adresser un message à la femme du ''Père spirituel'' des artistes ivoiriens. "Joyeux anniversaire à la plus grande des légionnaires de tous les temps. Celle-là même qui me soutient, qui prie pour moi jour et nuit dans le secret.

Elle vient de confirmer sa présence pour le 20 décembre: jour de mon concert au palais de la culture, jour de célébration de mes 15 ans de carrière et également jour de mon anniversaire", a écrit l'auteur de ''spécialité ivoirienne'' sur sa page Facebook.

Poursuivant, Debordo Leekunfa a raconté quelques anecdotes qui montrent qu'il est très proche de l'épouse du ministre Hamed Bakayoko.

''Quand elle me dit: Debordo, arrête tes vidéos, je suis obligé d'arrêter...Que Dieu t'accorde la santé et la longévité auprès de ce monsieur au grand cœur, notre père Hamed Bakayoko (le cerveau). Maman Yoyo de Hambak (Yolande Bakayoko) Que Dieu te bénisse...

Façon la Tata discute pour convaincre son mari Hambak que c'est moi le meilleur. Seulement que je suis distrait (...) Maman, j'ai changé hein. Que la paix, l'amour, la santé, la longévité règnent dans ton foyer. Un big up à tous mes petits frères surtout à ma star Maya...'', a ajouté Debordo Leekunfa.