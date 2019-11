Grave accident sous le pont de l'échangeur de la Riviera 2, le bilan

Un grave accident s’est produit, mardi 5 novembre 2019, sous le pont de l’échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Un gros camion de type Ben en difficulté, s'est écrasé sur un véhicule de type Pic-nic faisant 2 blessés légers.

Grave accident sur l’échangeur de la Riviera 2, les circonstances du drame

Il y a eu plus de peur que de mal. Aucun mort ni blessé dans le terrible accident survenu dans l’après-midi du mardi 5 novembre 2019, sous le pont de l’échangeur de la Riviera 2. Des informations à nous parvenues, il en ressort qu’un camion de type Ben transportant du sable, en partance pour Bingerville, a percuté un bloc de béton situé sur sa droite.

Dans sa déroute, l’engin s’écrase sur un taxi intercommunal de type Pic-nic. L’apprenti du camion Ben s’en est sorti avec le bras déplacé. Quant au chauffeur du véhicule Pic-nic, il est hors de danger. Ce, grâce à la promptitude des sapeurs pompiers militaires qui se sont aussitôt déployés sur le lieu de l’accident.

En novembre 2015, au même endroit, un carambolage impliquant un camion Ben, un autobus de la Société des transports abidjanais (Sotra) et un véhicule de transport en commun, communément appelé Gbaka, avait fait des morts et plusieurs blessés graves dont des enfants. C’est le lieu d'appeler les usagers de la route à plus de prudence.