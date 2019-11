Ce qui n'a jamais été dit sur Maria Mobil et son copain

La Bimbo togolaise Maria Mobil et son petit ami, le footballeur ivoirien, Jonathan Morisson, se sont exprimés sur leur relation lors d'une émission diffusée sur Vibe Radio dans la soirée du jeudi 7 novembre2019.

Jonathan Morisson '' Avant d'être en couple avec Maria Mobil j'ai dépensé près de 50 millions de FCFA''

Le top modèle togolais Maria Mobil et son copain, Jonathan Morrisson, un jeune footballeur ivoirien, vivent le parfait amour. Nous deux amoureux partagent régulièrement leur moment de joie avec les internautes et n'hésitent pas à s'embrasser publiquement à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Arrivés en Côte d'Ivoire pour le concert d' Ariel Sheney qui a eu lieu le samedi 2 novembre 2019, nos deux amoureux ont été invités à l'émission Vibe night show sur Vibe Radio, dans la soirée de ce jeudi 7 novembre.

Moment choisi par Jonathan pour révéler les circonstances dans lesquelles il a réussi à séduire la ''Jolie Amina'' d'Ariel Sheney. Les choses n'ont pas du tout été faciles pour le jeune footballeur ivoirien vivant aux États-Unis qui a du dépenser une sacrée fortune afin de faire craquer la Bimbo togolaise " Avant d'être en couple avec Maria Mobil j'ai dépensé près de 50 millions de F CFA. Pour la rencontrer, l'une de ses amies m'a exigé la somme de 300 dollars (180.000 FCFA)... Ensuite, j'ai déboursé 1000 dollars ( 600 000 F CFA ) pour pouvoir l'inviter au restaurant...Le cout de ma chambre d'hôtel avoisinait les 500 dollars (300 000 F CFA). Dans un Mall, je lui ai dit, choisis ce que tu veux. Elle a pris une chaussure d'une valeur de 1 800.000 F CFA puis nous avons fait du shopping tous les deux », a révélé Morisson qui est également revenu sur les tenues très sexy de sa copine .

“ Elle n'aime pas s'habiller. À la maison, elle ne porte pas de vêtements. Même si ça me dérange énormément, elle me rappelle que nous ne sommes que deux dans l’appartement. En Californie, on ne s'habille pas. C'est un autre monde'' a-t-il déclaré.

Partager sa vie avec un personnage publique sollicité de partout n'est pas chose facile surtout lorsque ce personnage expose sa nudité sur la toile , ce qui attire de nombreux prétendants et rend forcement le conjoint jaloux . C'est justement le cas de Jonathan Morisson qui selon Maria Mobil, est très jaloux " Sa jalousie dépasse les bornes.Pour un simple coup de fil reçu, il se fâche..." a-t-elle confié.