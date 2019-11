Deuil : Guillaume Soro pleure fils de Konan Banny, décédé par accident

Le décès accidentel de Jean Félicien Banny, fils de l'ancien gouverneur de la BCEAO, Charles Konan Banny, continue de créer de vives émotions au sein de la classe politique ivoirienne. Guillaume Soro, ancien PAN, a tenu à exprimer sa compassion à la famille éplorée.

Mort de Banny Félicien, Guillaume Soro étreint par la douleur

Samedi 9 novembre 2019 aux environs de 06h35mn, une Mercedes grise en provenance de la Pyramide pour la montée du pont De Gaulle, fait une sortie de route au niveau de la gare lagunaire AQUALINE au Plateau. Les tonneaux qui s'en sont suivis n'ont laissé aucune chance à Banny Jean-Félicien André Dominique, le fils de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny.

Parmi les nombreux Ivoiriens qui ont exprimé leurs condoléances à l'ancien gouverneur de la BCEAO pour le décès tragique de son fils de 35 ans, Directeur de banque, se trouve Guillaume Soro. Au lendemain de sa Crush Party à Londres, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) a tenu à témoigner sa compassion et surtout sa solidarité à la famille de son prédécesseur à la Primature ivoirienne.

Sur les réseaux sociaux, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a déclaré : "J’apprends avec une vive douleur le décès accidentel de M. BANNY JEAN FÉLICIEN fils du Gouverneur et ancien Premier ministre CHARLES KONAN BANNY. Les circonstances tragiques de ce départ rendent encore plus cruelle la douleur de la perte de cet être cher." Puis, il ajoute : "Je voudrais témoigner à la famille BANNY ma compassion, ma solidarité et ma fraternité. Et les prier de trouver ici l’expression de mes sincères condoléances."

Notons qu'à la suite de Guillaume Kigbafori Soro, d'autres Ivoiriens, sous le choc, ont apporté leur reconfort à l'ancien Présiden,t de la CDVR, Charles Konan Banny.