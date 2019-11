Petit Denis '' la drogue, c’est désormais du passé, un vieux souvenir''

Le talentueux artiste Zouglou, Petit Denis, depuis la France, s'est exprimé sur sa relation avec la drogue. Cette toxicomanie qui l'a rongé et mis en berne sa carrière musicale.

Petit Denis fait des confidences sur ses relations avec la drogue

L'artiste Zouglou, Petit Denis, est considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur de sa génération. Denco, l'enfant de Treichville traine cependant quelques petits pépins avec la consommation de la drogue qui ont eu un impact sur sa santé et également sur sa carrière musicale. Des appels à l'aide, ont été lancés, il y a quelques années, afin de sauver la vie de l'artiste qui se mourrait à petit feu à la suite d'une addiction à la drogue.

Aidé par ses compagnons du Zouglou, Yodé et Siro, Petit Denis a même eu à intégrer des centres pour y subir des cures de desintoxication en 2017. Quelques années après, le zouglouman, naguère abonné des fumoirs de Marcory et de Treichville, entend laisser derrière lui ce très mauvais souvenir .

« La drogue, c’est désormais du passé, un vieux souvenir... Les stupéfiants, c’était un moment de ma vie. J’ai traversé des moments compliqués avec ça, mais je n’ai jamais baissé les bras. J’ai dit dans mon album qui va sortir que "ce qui ne te tue pas te rend plus fort". Je ne veux plus accepter qu’on demande un SOS pour moi, à cause de mon état », a-t-il déclaré au micro de vibe radio, avant d'ajouter : « On prend de l’âge. Mes enfants au nombre de deux aujourd’hui sont en train de grandir. Qu’est-ce que je leur laisse, si je ne suis plus là demain ? »

Séjournant en France depuis près de 6 mois, suite à l'invitation des promoteurs de spectacles, Dao L’argent et Serge Kama, Denco profite pleinement de son passage au pays d'Emmanuel Macron. « Mon séjour ici en Europe m’a fait beaucoup de biens. Je suis dans un nouvel état d’esprit. Je ferai bientôt une vidéo pour dire aux Ivoiriens comment je me porte aujourd’hui », a conclu Petit Denis.