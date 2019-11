Le message de Mael aux Chinois, 3 mois après le décès d' Arafat

Le petit Mael Houon, fils de Dj Arafat, a adressé un message aux Chinois relativement au prix All Africa Music Awards (AFRIMA) qui aura lieu au Nigeria.

Le petit Mael Houon, très en vue sur la toile aux côtés de son père Dj Arafat, à travers de nombreuses vidéos postées sur la toile, est très chouchouté par certains amis de son géniteur décédé le lundi 12 août dernier dans un grave accident de moto. On peut citer, entre autres, le rappeur franco-malien, Mokobé qui a permis à Mael et à son jeune frère Ezéchiel de rencontrer la star du football français, Kylian Mbappé. Le jeune Mael, par le canal de Max Alain Gradel, a également été invité dans les vestiaires des Eléphants lors de la renontre amicale contre la République démocratique du Congo, qui s'est tenue le dimanche 13 octobre dernier à Amiens en France. En outre, Mael a partagé récemment un repas avec Sidiki Diabaté dans un somptueux restaurant de Paris.

Malgré ces bons momens passés avec toutes ces célébrités, le jeune Mael n'oublie pas qui était son père. Un artiste international qui a glané de nombreux prix et qui continuera d'en décrocher à titre posthume. Conscient du fait que son défunt père a été nominé dans les catégories Meilleur artiste de l'afrique de l'ouest et Meilleure danse africaine ou chorégraphie au "All Africa Music Awards (AFRIMA)" qui se dérouleront le 23 novembre 2019 au Nigeria, le petit Mael Houon a lancé un message à tous les fans de Dj Arafat communément appelé Chinois

"Comme vous le savez mon papa , notre artiste est nominé aux Afrima Award au Nigeria... Mon papa a toujours travaillé très dur pour être le meilleur et pour être reconnu en Afrique, dans le monde ; et porter haut les couleurs de notre pays la Côte d’Ivoire. Ainsi, je suis heureux de vous annoncer qu'il est nominé dans deux catégories aux afrima au Nigeria du 20-23 Novembre 2019. La remise des trophées aura lieu le 23 novembre 2019 au Nigeria. Il est donc urgent que la Chine se mobilise pour voter afin d’offrir ce trophée à notre Daishikan, notre Yorobo , mon papa '', a déclaré le petit Mael dans un message posté sur les réseaux sociaux.