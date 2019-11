Le billet doux de Jonathan Morrisson à Maria Mobil, sa copine

Au lendemain de l'anniversaire de Maria Mobil, le jeune footballeur ivoirien, Jonathan Morrisson, lui a envoyé un message dans lequel il a fait la promesse de toujours être aux côtés de sa ''reine''

Jonathan Morrisson à Maria Mobil : ''Tu es ma reine, la seule que j’aime''

La Bimbo togolaise, Maria Mobil, et son copain, le footballeur ivoirien, Jonathan Morrisson, sont arrivés à Abidjan depuis le mercredi 30 octobre dernier pour participer au concert live d'Ariel Sheney. Après cet événement tant attendu, qui été marqué par la fracassante présentation de la "Jolie Amina'', le jeune couple a décidé de prolonger son séjour à Abidjan dans le but d'y célébrer l'anniversaire de la top modèle togolaise, ce dimanche 10 novembre.

Au lendemain de la célébration de l'anniversaire de sa copine dans une chaude discothèque des nuits abidjanaises, Jonathan Morrisson, qui affirme avoir dépensé plus de 50 millions de fcfa pour séduire Maria Mobil, lui a envoyé un joli message dans lequel il promet le mariage pour très bientôt.

"Tous les voyages de vacances dont tu as toujours rêvé... 5M USD (5 millions de dollars) sur la carte Visa.. Let’s go baby! Je ne vais pas jouer avec toi my Love, j’ai vu ton cra (postérieur) sur instagram, aujourd’hui je vois ça en 3D chaque jour. Tu porteras mon nom de famille très bientôt. Tu es ma reine, la seule que j’aime. Je promets de t'aimer et de continuer à t’aimer, même quand ce sera difficile parce que, je suis conscient que personne n’est parfait, mais toi, tu en vaux la peine", a publié sur sa page Facebook le jeune amoureux, qui est en couple avec Maria Mobil depuis maintenant 6 mois.

Notons que le jeune Jonathan Morrisson, qui a du mettre une pause à sa carrière de footballeur à la suite à une grave blessure, entend relancer sa carrière très bientôt. Après avoir évolué dans quelques clubs aux États-unis, l'amour de Maria Mobil a annoncé, récemment qu'il s'engagera dans le championnat ivoirien. Cependant il affirme avoir fait fortune dans des affaires ''légales'' qu'il refuse cependant d'étaler sur la place publique.