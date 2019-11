Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du mardi 12 novembre 2019

La titrologie ou la revue de presse de ce mardi 12 novembre 2019 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Revue de presse : Adjoumani et Soro Guillaume au cœur de l'actualité de ce mardi

La dernière sortie du porte-parole du Rhdp, Kobeban Kouassi Adjoumani a été décortiquée par certains journaux ivoiriens ce mardi.

"Plateforme non idéologique, accusations de l'ex-Pan, Adjoumani recadre Bedié et Soro, la Cdrp est batie sur du faux, c'est une escroquerie politique", peut-on lire à la Une du quotidien Le Mandat.

Le Rassemblement, lui, pointe à sa Une: ''Attaques et injures de Soro, Crdp de Bedié, Adjoumani déshabille le ''père'' et son ''fils'', M. Bedié a perdu Gbagbo et Affi, je ne vois pas l'armada invincible dont il a rêvée...Soro soumis à 9 questions, l'ex chef rebelle dans une logique d'autodestruction''.

Même son de cloche pour L'Expression qui affiche à sa page d'accueil: ''Adjoumani apporte la réplique à Guillaume Soro : La Côte d'Ivoire ne brûlera pas, nous avons pu géolocaliser les fauteurs avec leur propre GPS''.

Le Jour Plus indique également à sa Une: ''Attaque contre Ouattara, plateforme Cdrp.../ Adjoumani: la Cdrp est une escroquerie politique. Bedié est persécuté par ses remords, la Côte d'Ivoire ne brûlera pas parce que nous allons dénicher les déstabilisateurs''.

L'ex président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume a également été le centre d'intérêt de quelques journaux ce mardi. C'est le cas de Le Matin qui affiche à sa Une: ''Affaire taux de croissance de la Côte d'Ivoire, Soro répond à Soro".

Le journal relaie également des propos tenus par Soro: "En 2011, la Côte d'Ivoire était au bord de la faillite, En un an et demi, Ouattara a fait un taux de croissance de 9,5 %, en 2019, ce que Soro dit de la croissance économique ivoirienne''.

Le Sursaut, lui, mentionne que: ''Guillaume Soro prévient, la Côte d'Ivoire risque à nouveau de brûler...Voilà ce qui se cache derrière la vitrine Ouattara".

Le Quotidien d'Abidjan revient sur l'affaire Désiré Tagro en pointant à sa page d'accueil ''la vérité que Soro refuse de dire. Pourquoi et comment Tagro a été tué, Tout sur la vaine tentative de falsification de l'histoire, voici celui à qui profite réellement le crime''.

Générations Nouvelles, pour sa part, revient sur la rentrée politique du mouvement pro Soro dénommé Raci qui a eu lieu le samedi dernier à Korhogo. Le journal relaie les propos de Zié Samuel Soro ( Sécretaire national chargé de l'implantation) ''Amadou Gon Coulibaly a été détruit par en entourage'', peut-on lire à la Une du journal.

De son côté, Le Temps révèle une ''Crise profonde entre les ennemis de Gbagbo'', en indiquant que ''Compaoré et Ouattara, ça ne va plus, ce qui a mis le feu aux poudres, pourquoi Compaoré veut quitter Abidjan, la nouvelle destination de Compaoré".

Soir Info affiche à sa Une: ''Situation sociale tendue, santé et éducation, descente de forces de l'ordre au Chu de Treichville, les activités paralysées, des fonctionnaires en colère, s'acharnent sur un centre de santé, des élèves bloquent les cours et investissent la rue''.