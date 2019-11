3 mois après la mort d' Arafat, les Chinois refusent de croire

Trois mois après la brusque disparition de Dj Arafat, roi de la Chine, les Chinois n'arrivent toujours pas à digérer le départ pour l'éternité de leur président.

12 août 2019 -12 novembre 2019, cela fait trois mois jour pour jour que le boss de la Yorogang, Dj Arafat, est passé de vie à trepas à la suite d'un tragique accident de moto survenue à Cocody, dans la soirée de dimanche 11 août 2019, en pleine célébration de la fête de Tabaski. Une mort brusque, qui a certes plongé toute la nation ivoirienne dans une grande consternation, mais qui a surtout permis de constater à quel point la notoriété d'Ange Didier Houon a dépassé les frontières de l'Afrique. L'artiste a en effet été célébré dans plusieurs pays à travers le monde, notamment aux États-unis, au Canada, en Israël, en France, au Cameroun et dans bien d'autres pays.

En Côte d'Ivoire, des funérailles grandioses, à l'image de tous ce que Dj Arafat a pu apporter à la nation, ont été organisées et entièrement prise en charge par le Président de la République, Alassane Ouattara. 150 millions de Fcfa, c'est le montant que le chef de l'exécutif ivoirien a déboursé pour les obsèques du Zeus d'Afrique, marquées par la présence à Abidjan de plusieurs grands noms de la musique africaine et française, tels que Davido, Koffi Olomidé, Dadju, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Naza et bien d'autres. Ces obsèques ont malheureusement été ponctuées par la profanation de la tombe de Dj Arafat par ses fans qui tenaient absolument à vérifier s'il s'agissait bien de la dépouille mortelle de roi du Couper-Décaler.

Trois mois après son décès, l'image de Dj Arafat, le roi des buzz, reste à jamais gravée dans la mémoire de ses nombreux fans, qui n'en reviennent toujours pas. ''Ça fait maintenant 3 mois qu'on ne t'entend plus. Réveill-toi maintenant, ce buzz là a trop duré'', a publié un Chinois sur la toile, ce mardi.

A l'instar des fans de Dj Arafat, ses collègues artistes n'arrivent également pas à se défaire de cette disparition. C'est le cas de Bebi Philip qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil au Daishikan. '' 3 mois déjà légende, Dj Arafat forever '' a publié Mister BBP sur sa page Facebook.