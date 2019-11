Gnamien Konan au RHDP «Vous avez échoué, retournez dans l'opposition»

Le président de la Nouvelle Côte d’Ivoire, l’Honorable Gnamien Konan s’est attaqué au PS-GOUV, un programme social initié par le pouvoir d'Alassane Ouattara dans l’objectif d’impacter positivement le quotidien des populations, notamment à travers la lutte contre la pauvreté, le chômage (…)

« Ko PS-GOUV! Donc le gouvernement faisait quoi depuis neuf ans? », Gnamien Konan

C’est tout simplement un « aveu d’échec » que de lancer un plan social destiné à impacter le quotidien des populations, après 10 années d’exercice du pouvoir d’Etat et à un an de la fin de son mandat. C’est ce que semble indiquer l’honorable Gnamien Konan, président de la Nouvelle Côte d’Ivoire et probable candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire. « PS-GOUV ? ça c’est la dernière trouvaille de gens qui ont déjà échoué », a réagi le député de Botro sur sa page Facebook. « Ko PS-GOUV! Donc le gouvernement il faisait quoi depuis neuf ans? », s’est-il interrogé.

L’idéal aurait été, selon l’ancien Directeur général des Douanes ivoiriennes, que le président Alassane Ouattara et son régime accordent, durant leur gouvernance, une place de choix à la lutte contre les fléaux de la corruption et de la fraude fiscale, mais également à investir massivement dans l’éducation et la formation jeune. Malheureusement, laisse entendre Gnamien Konan, le RHDP a été au centre de toutes leurs préocuppations.

« Quand je vous disais, éradiquons la corruption et la fraude fiscale et investissons massivement dans la formation des jeunes pour qu’ils aient un travail bien payé qui produit des choses dont on a besoin, vous, votre problème c’est toujours qui est RHDP, qui n’est pas RHDP », a-t-il déploré.

Pour le Député de Botro, Ouattara et son régime ont donc doublement échoué. Et l’heure est désormais arrivée pour eux, à l'en croire, de préparer leur retour dans l’opposition. « Vous avez échoué deux fois et vous voulez tripler. Non deh! Vous allez rendre l’argent, retourner dans l’opposition et revenir quand les poules... »