CPI : Acquittement définitif de Blé Goudé ? Me N'Dry Claver s'insurge

Acquittés en première instance, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en attente d'un éventuel procès en appel à la suite de la requête de la Procureure Fatou Bensouda. Mais de persistantes rumeurs font état d'une décision définitive de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI). Me N'Dry Claver, avocat du Président du Cojep, a tenu à éclairer la lanterne des observateurs sur cette autre rumeur.

Acquittement de son client, Me N'dry Claver met fin à la rumeur

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de Charles Blé Goudé, son avocat Me N'Dry Claver Kouadio a tenu à expliquer l'évolution de la procédure dans laquelle est empêtré son client depuis plus de 5 ans. Cette mise au point de la défense de l'ancien bras droit de Laurent Gbagbo était d'autant plus nécessaire que certaines informations qui fusent çà et là indique que la Chambre d'appel a rendu une décision ayant définitivement acquitté les deux Ivoiriens de La Haye.

Communiqué de Me N'Dry Claver

"Depuis près de deux heures, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Vous êtes nombreux à m'appeler pour me féliciter relativement à une information faisant état d'une décision définitive d'acquittement qu'aurait rendue la Chambre d'appel de la Cour Pénale Internationale dans l'affaire qui oppose messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au Procureur de ladite institution.

Je tiens à vous dire qu'à ce jour, aucune décision n'a été rendue par la Chambre d'Appel.

Les conseils de la défense de monsieur Charles Blé Goudé travaillent afin de déposer leurs observations sur le mémoire de la Procureure en date du 15 Octobre 2019.

Tout en appelant chacun à la sérénité, je ne peux que déplorer l'attitude de ces inventeurs d'informations."

Fait à Abidjan, le mercredi 13 Novembre 2019